Як підтвердити свій стаж при працевлаштуванні за кордоном, якщо трудова залишилась на знищеному підприємстві — Finance.ua

Як підтвердити свій стаж при працевлаштуванні за кордоном, якщо трудова залишилась на знищеному підприємстві

Вчора 19:00 — Особисті фінанси

Як підтвердити свій стаж роботи при працевлаштуванні за кордоном (на вимогу роботодавця), якщо трудова книжка залишилась на знищеному підприємстві.

Про це повідомили в Пенсійному кур’єрі.

Відомості про свою трудову діяльність (е-трудову) ви можете переглянути на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України.

Індивідуальні відомості про вас за періоди, що наявні в Реєстрі застрахованих осіб Пенсійного фонду також містяться у довідці ОК-5. Там є інформація про:

ваше попереднє місце роботи,

стаж,

сплачені страхові внески.

Довідку ОК-5 можна згенерувати в особистому кабінеті вебпорталу.

Електронні трудові книжки діють в Україні з 10 червня 2021 року.

За законом, у працівників і роботодавців є п’ять років для оцифрування трудових книжок.

Е-трудова — це цифровий аналог паперової трудової книжки. Її впровадили, щоб удосконалити облік трудової дія.

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