Як підтвердити свій стаж при працевлаштуванні за кордоном, якщо трудова залишилась на знищеному підприємстві — Finance.ua
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Як підтвердити свій стаж при працевлаштуванні за кордоном, якщо трудова залишилась на знищеному підприємстві

Вчора 19:00Особисті фінанси
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Як підтвердити свій стаж роботи при працевлаштуванні за кордоном (на вимогу роботодавця), якщо трудова книжка залишилась на знищеному підприємстві.
Про це повідомили в Пенсійному кур’єрі.
Відомості про свою трудову діяльність (е-трудову) ви можете переглянути на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України.
https://portal.pfu.gov.ua/
Індивідуальні відомості про вас за періоди, що наявні в Реєстрі застрахованих осіб Пенсійного фонду також містяться у довідці ОК-5. Там є інформація про:
  • ваше попереднє місце роботи,
  • стаж,
  • сплачені страхові внески.
Довідку ОК-5 можна згенерувати в особистому кабінеті вебпорталу.
Електронні трудові книжки діють в Україні з 10 червня 2021 року.
За законом, у працівників і роботодавців є п’ять років для оцифрування трудових книжок.
Е-трудова — це цифровий аналог паперової трудової книжки. Її впровадили, щоб удосконалити облік трудової дія.
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За матеріалами: Finance.ua
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