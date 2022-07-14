Прибуток ПриватБанку скоротився вдвічі через війну — Finance.ua

Прибуток ПриватБанку скоротився вдвічі через війну Вчора 12:00 — Фондовий ринок

Прибуток ПриватБанку скоротився вдвічі через війну

ПриватБанк завершив перше півріччя з прибутком 6,3 млрд грн. Це майже вдвічі менше фінрезультату за аналогічний період 2021 року (11,6 млрд грн).

Про це повідомила пресслужба фінустанови.

«Банк завершив перше півріччя з прибутком 6,3 млрд грн (що майже вдвічі менше фінрезультату за аналогічний період 2021 року 11,6 млрд грн). За період війни обсяги недоотриманих доходів від банківської діяльності, перш за все доходів від комісійних операцій та процентних доходів за кредитами, оцінюється на рівні 5,5 млрд грн», — сказано в повідомленні.

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Як повідомляють у ПриватБанку, фінансовий стан більшості клієнтів та їхні можливості обслуговувати свої зобов’язання, в свою чергу, обумовлює підвищені кредитні ризики та необхідність формування резервів під них. Попри значні резерви під кредитні ризики (6,9 млрд грн за 6 місяців 2022 року), рівень проблемних кредитів ще не до кінця визначений як на рівні банку, так і на рівні всієї банківської системи України.

За перше півріччя 2022 року кредитний портфель банку (без кредитів, пов’язаних з минулими власниками), збільшився на 16%.

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«Ми підтримуємо економіку як за рахунок розвитку програм кредитування сільгоспвиробників та критично важливого для України бізнесу — на 9,1 млрд грн, так і збільшення кредитування фізичних осіб на 3,5 млрд грн», — кажуть у фінустанові.

З початку року ПриватБанк наростив обсяги коштів клієнтів на 61 млрд грн, або 19%. На фоні воєнних дій строкові депозити мають тенденцію до зменшення (-12,6%), натомість залишки на поточних рахунках клієнтів зросли на 34%, або на 73,8 млрд грн.

Довідка Finance.ua:

протягом перших трьох місяців повномасштабної агресії росії проти України найкращі результати за показником Cost-to-Income ratio, відношення операційних витрат до операційних доходів, показали Ідея банк, Сітібанк, Укрексімбанк, А-Банк та Комерційний Індустріальний Банк;

у червні загальний обсяг депозитного портфеля загалом по банківській системі виріс на 24,6 млрд грн (3,2%) і становив 785,2 млрд грн.

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