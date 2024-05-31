Приблизно кожен четвертий великий і середній бізнес цього року був збитковим — Держстат — Finance.ua
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Приблизно кожен четвертий великий і середній бізнес цього року був збитковим — Держстат

Особисті фінанси
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Приблизно кожен четвертий великий і середній бізнес цього року був збитковим — Держстат
Приблизно кожен четвертий великий і середній бізнес цього року був збитковим — Держстат
Великі та середні підприємства в Україні за січень-березень 2024 року показали фінансовий результат до оподаткування на понад половину більший, ніж за аналогічний період торік. При цьому частка збиткових підприємств за цей період становила 26,8%.
Про це свідчать дані Державної служби статистики.
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«За січень-березень 2024 року фінансовий результат до оподаткування великих та середніх підприємств був позитивний і становив 253,6 млрд грн (за січень-березень 2023 року — також позитивний, 160,6 млрд грн», — ідеться у повідомленні.
Прибуток досяг 319,6 млрд грн, або 139,5% порівняно із відповідним періодом роком раніше, збитків допущено на суму 66,0 млрд грн (або 96,5%).
«Частка збиткових підприємств за січень-березень 2024 року становила 26,8% (за січень-березень 2023 року — 28,1%)», — повідомили у Держстаті.
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При цьому найбільша частка збиткових підприємств за цей період у таких галузях:
  • Тимчасове розміщування й організація харчування — 64,1% (проти 46,7% за аналогічний період торік);
  • Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок — 60,0% (проти 54,3% торік);
  • Операції з нерухомим майном — 40,7% (проти 39,7% торік);
  • Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність — 38,6% (проти 37,9% торік);
  • Сільське, лісове та рибне господарство — 38,2% (проти 54,1% торік).
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Додамо, дані наведено без урахування тимчасово окупованих російською федерацією територій та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії.
За матеріалами:
УНН
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