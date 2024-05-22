Чого хоче бізнес від влади: та чи є корупція головною проблемою (результати опитування) — Finance.ua

Чого хоче бізнес від влади: та чи є корупція головною проблемою (результати опитування) Сьогодні 13:20 — Казна та Політика

Чого хоче бізнес від влади: та чи є корупція головною проблемою (результати опитування)

Результати опитування малого та середнього бізнесу про те, що хотіли б підприємці та бізнес (якщо не рахувати військові питання. — Ред.) від влади та при яких умовах вони б вкладали кошти, представив під час Invest Talk Summit-2024 економіст, координатор експертних груп Економічної експертної платформи Олег Гетман.

«На мою думку, три перші відповіді найцікавіші. Всі ці інвестори хочуть змін до законодавства. Ці зміни стосуються саме інституцій — це верховенство права. Мені здається, що це збігається з побажанням й приватних інвесторів. Наші аналітичні центри намагаються „штовхати“ ці питання, ці законопроєкти зареєстровані у Верховній Раді і є очікування, що найменше цього року податкову буде перезавантажено за кращими принципами створених інституцій», — повідомив Гетман.

З його слів, ще один момент на який варто звернути увагу, це боротьба з корупцією. На відміну від всіх інших опитувань, які були серед громадян (де корупція там на перших місцях поряд з війною), презентативне опитування підприємців продемонструвало таку проблему, як корупція на 7 місці з результатом лише 19%.

«Тож, це точно не найбільша проблема, як це намагаються чомусь показати низка медіа та опитувань», — резюмував він.

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