Чого хоче бізнес від влади: та чи є корупція головною проблемою (результати опитування) — Finance.ua
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Чого хоче бізнес від влади: та чи є корупція головною проблемою (результати опитування)

Казна та Політика
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Чого хоче бізнес від влади: та чи є корупція головною проблемою (результати опитування)
Чого хоче бізнес від влади: та чи є корупція головною проблемою (результати опитування)
Результати опитування малого та середнього бізнесу про те, що хотіли б підприємці та бізнес (якщо не рахувати військові питання. — Ред.) від влади та при яких умовах вони б вкладали кошти, представив під час Invest Talk Summit-2024 економіст, координатор експертних груп Економічної експертної платформи Олег Гетман.
Чого хоче бізнес від влади: та чи є корупція головною проблемою (результати опитування)
«На мою думку, три перші відповіді найцікавіші. Всі ці інвестори хочуть змін до законодавства. Ці зміни стосуються саме інституцій — це верховенство права. Мені здається, що це збігається з побажанням й приватних інвесторів. Наші аналітичні центри намагаються „штовхати“ ці питання, ці законопроєкти зареєстровані у Верховній Раді і є очікування, що найменше цього року податкову буде перезавантажено за кращими принципами створених інституцій», — повідомив Гетман.
З його слів, ще один момент на який варто звернути увагу, це боротьба з корупцією. На відміну від всіх інших опитувань, які були серед громадян (де корупція там на перших місцях поряд з війною), презентативне опитування підприємців продемонструвало таку проблему, як корупція на 7 місці з результатом лише 19%.
«Тож, це точно не найбільша проблема, як це намагаються чомусь показати низка медіа та опитувань», — резюмував він.
Тетяна Сидорак
Тетяна Сидорак
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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