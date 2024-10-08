Проводили ремонти на держоб’єктах: Нацполіція провела обшуки в будкомпанії, яку підозрюють у мільярдних збитках державі — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Проводили ремонти на держоб’єктах: Нацполіція провела обшуки в будкомпанії, яку підозрюють у мільярдних збитках державі

63
Правоохоронці провели обшук у будівельній компанії, що працює на державних об’єктах. Підприємство підозрюють у завданні збитків бюджету на понад мільярд гривень через порушення тендерних процедур.
Читайте також
В понеділок, 7 жовтня, правоохоронці заявили про обшук в будівельній компанії, що здійснює ремонтні та будівельні роботи на державних інфраструктурних об’єктах. Підприємство підозрюють у завданні збитків бюджету на понад мільярд гривень.
Про це пише Національна поліція України.
Слідчі Нацполіції та оперативники Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України провели невідкладні обшуки в будівельній компанії, що здійснює ремонтні та будівельні роботи на державних інфраструктурних об’єктах.
Читайте також
Під час досудового розслідування встановлено, що посадові особи суб’єкта господарювання шляхом «штучної» націнки в ланцюгу постачання товарно-матеріальних цінностей неправомірно збільшили вартість товарів, внесли недостовірні відомості до актів виконаних робіт, чим спричинили збитки державному бюджету в особливо великих розмірах — на суму понад мільярд гривень.
Читайте також
Зазначається, що невідкладні обшуки за місцями роботи і проживання службових осіб цієї компанії були проведені у зв’язку з отриманням оперативної інформації про те, що документи, які свідчать про злочинну діяльність, найближчим часом можуть бути знищені.
У Нацполіції наголошують, що діяльність підприємства не заблокована, воно продовжує функціонувати у штатному режимі.
За матеріалами:
УНН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.