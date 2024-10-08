Проводили ремонти на держоб’єктах: Нацполіція провела обшуки в будкомпанії, яку підозрюють у мільярдних збитках державі — Finance.ua

Проводили ремонти на держоб’єктах: Нацполіція провела обшуки в будкомпанії, яку підозрюють у мільярдних збитках державі Сьогодні 12:12

Правоохоронці провели обшук у будівельній компанії, що працює на державних об’єктах. Підприємство підозрюють у завданні збитків бюджету на понад мільярд гривень через порушення тендерних процедур.

Читайте також Правоохоронці викрили шахрайський call-центр на окупованій Донеччині

В понеділок, 7 жовтня, правоохоронці заявили про обшук в будівельній компанії, що здійснює ремонтні та будівельні роботи на державних інфраструктурних об’єктах. Підприємство підозрюють у завданні збитків бюджету на понад мільярд гривень.

Про це пише Національна поліція України.

Слідчі Нацполіції та оперативники Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України провели невідкладні обшуки в будівельній компанії, що здійснює ремонтні та будівельні роботи на державних інфраструктурних об’єктах.

Читайте також МРТ для ухилянтів: у житомирської лікарки вилучили понад 4 мільйони гривень

Під час досудового розслідування встановлено, що посадові особи суб’єкта господарювання шляхом «штучної» націнки в ланцюгу постачання товарно-матеріальних цінностей неправомірно збільшили вартість товарів, внесли недостовірні відомості до актів виконаних робіт, чим спричинили збитки державному бюджету в особливо великих розмірах — на суму понад мільярд гривень.

Читайте також 6 млн доларів у різних валютах: на Хмельниччині ДБР викрило керівника пенсійного фонду і його матір

Зазначається, що невідкладні обшуки за місцями роботи і проживання службових осіб цієї компанії були проведені у зв’язку з отриманням оперативної інформації про те, що документи, які свідчать про злочинну діяльність, найближчим часом можуть бути знищені.

У Нацполіції наголошують, що діяльність підприємства не заблокована, воно продовжує функціонувати у штатному режимі.

УНН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.