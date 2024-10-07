МРТ для ухилянтів: у житомирської лікарки вилучили понад 4 мільйони гривень — Finance.ua
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МРТ для ухилянтів: у житомирської лікарки вилучили понад 4 мільйони гривень

Кримінал
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МРТ для ухилянтів: у житомирської лікарки вилучили понад 4 мільйони гривень
МРТ для ухилянтів: у житомирської лікарки вилучили понад 4 мільйони гривень, Фото: npu.gov.ua
У Житомирі правоохоронці вилучили понад 4,4 млн грн у лікарки діагностичного центру, яка видавала підроблені висновки магнітно-резонансної томографії та була причетною до схеми уникнення від мобілізації.
Про це повідомляє Національна поліція України.
Зокрема, поліцейські з’ясували, що низка чоловіків призовного віку упродовж кількох останніх років не проходили обстежень МРТ, однак у їх медичній документації наявні такі висновки. Усі документи були підготовлені 56-річною лікаркою одного з діагностичних центрів. Вказані документи стали однією з підстав визначення у них захворювання, що пов’язане з інвалідністю.
Фото: npu.gov.ua
Фото: npu.gov.ua
Тож слідчі слідчого управління ГУНП області спільно з оперативниками регіонального управління стратегічних розслідувань ДСР Нацполіції провели обшуки, у тому числі за місцем проживання жінки. У результаті вилучили 80 тисяч доларів, понад 23 тисячі євро, а також кілька жорстких дисків, оптичні носії інформації, ноутбук, мобільний телефон та інші ймовірні докази протиправної діяльності.
Фото: npu.gov.ua
Фото: npu.gov.ua
Попередня правова кваліфікація - ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України.
За матеріалами:
Finance.ua
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