Пропозиція валюти на міжбанку перевищила попит після підвищення офіційного курсу на 25% — Данилишин — Finance.ua
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Пропозиція валюти на міжбанку перевищила попит після підвищення офіційного курсу на 25% — Данилишин

Валюта
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Підвищення офіційного курсу НБУ на 25% до 36,6 гривень спричинило зміну ситуації на міжбанку. На ринку утворився надлишок валюти.
Про це голова Ради Національного банку України (НБУ) Богдан Данилишин написав у Facebook.
«Зміна офіційного курсу гривні суттєво збільшила продаж клієнтами банків іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку, який під час торговельних сесій 22.07 та 25.07 суттєво перевищував попит на неї», — написав він.
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Це, у свою чергу, суттєво скоротило чистий продаж Національним банком іноземної валюти на ринку минулого тижня та навіть дозволило перейти до чистого викупу надлишку пропозиції іноземної валюти на ринку наприкінці тижня.
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Купівля безготівкового долару США у банків минулого тижня здійснювалася за офіційним курсом, а його продаж банкам — за офіційним курсом, збільшеним на 1%, додав голова Ради НБУ.
Окрім того, з 27 липня 2022 року Національний банк України дозволив банкам продавати в готівковому сегменті валютного ринку половину від купленої в громадян з 13 квітня 2022 року безготівкової валюти додатково до продажу придбаної з цієї ж дати готівкової валюти. Відповідне рішення має збільшити пропозицію у готівковому сегменті валютного ринку і позначитися на послабленні девальваційного тиску.

Довідка Finance.ua:

  • зростання офіційного курсу долара допоможе українським аграріям. Рішення Національного банку України щодо підняття офіційного курсу долара до гривні дасть змогу аграріям не втрачати дохід на суттєвій різниці офіційного та комерційного курсу валют.

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За матеріалами:
Finance.ua
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