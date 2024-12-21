Програма Find My Device на Android навчилася знаходити невідомі трекери та захищати від стеження — Finance.ua
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Програма Find My Device на Android навчилася знаходити невідомі трекери та захищати від стеження

Технології&Авто
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Програма Find My Device на Android навчилася знаходити невідомі трекери та захищати від стеження
Програма Find My Device на Android навчилася знаходити невідомі трекери та захищати від стеження
Операційна система Android тепер не тільки попереджатиме про виявлення невідомих Bluetooth-трекерів поруч, а й дозволить відшукувати їх і знешкоджувати, щоб унеможливити стеження.
Про це повідомили у Google.
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Компанія додає у програму Find My Device для сумісних трекерів дві нові корисні функції, які можуть допомогти користувачеві позбутися небажаного стеження за допомогою Bluetooth-трекерів, призначених від початку для пошуку речей, які легко загубити, і улюбленців.

Які функції зʼявляться

Перше нововведення дозволяє тимчасово зупинити визначення місцеперебування.
Цю функцію потрібно увімкнути у випаду, якщо на телефон прийшло сповіщення про виявлення невідомого трекера.
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Вона блокує оновлення геолокація телефона за допомогою трекерів на 24 години.
Друга функція називається «Знайти поруч». Вона допоможе визначити, де знаходиться трекер, якщо ви його не бачите.
Натиснувши на сповіщення про невідомий трекер, ви зможете побачити мапу, де востаннє було помічено, що трекер рухається разом з вами.
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Звідти ви можете відтворити звук, щоб перевірити, чи можете ви його знайти. Власник трекера при цьому не має отримати сповіщення про його активацію, стверджує Google.
За матеріалами:
НВ
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