Pebblebee випустила трекери з підтримкою Apple Find My та Google Find My Device (фото) — Finance.ua

Pebblebee випустила трекери з підтримкою Apple Find My та Google Find My Device (фото) Сьогодні 03:20 — Технології&Авто

Pebblebee випустила трекери з підтримкою Apple Find My та Google Find My Device (фото)

Компанія Pebblebee вже тривалий час випускає трекери, що підтримують мережу Apple Find My. А на початку цього року вона представила трекери, які також сумісні з Google Find My Device.

Тепер компанія анонсувала нову серію Bluetooth-трекерів, яка підтримую обидва сервіси.

З Pebblebee Universal вам не доведеться міняти трекери лише тому, що ви перейшли з Android на iPhone або навпаки. Однак, обмеження полягає в тому, що ви не можете використовувати трекери для обох мереж одночасно.

Тому, якщо ви спочатку налаштували їх для роботи з Apple Find My, вам доведеться зробити скидання до заводських налаштувань, щоб використовувати їх з мережею Google Find My Device.

Серія Pebblebee Universal має різні моделі. Наприклад, трекери для гаманців, паспортів, ноутбуків або ключів.

Усі версії постачаються зі світлодіодними ліхтариками, динаміками, водонепроникністю за стандартом IPX8 та акумуляторною батареєю.

Новинки заряджаються через порт USB-C. Залежно від моделі, пристрої можуть працювати на одному заряді до 12 місяців.

Нові трекери вже можна купити на сайті виробника за ціною $34.99.

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