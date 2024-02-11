Українська компанія представила GPS-трекер для тварин: як це працює — Finance.ua

Українська компанія представила GPS-трекер для тварин: як це працює Сьогодні 22:23 — Технології&Авто

Українська компанія представила GPS-трекер для тварин: як це працює, Фото: Andrey Klen

Українська продуктова компанія Petcube представила свій перший GPS-трекер для домашніх тварин.

Про це розповів у Facebook співзасновник та дизайн-директор Petcube Андрій Клен.

Як це працює

Пристрій прикріплюється на нашийник тварини. Він під'єднується до мобільних мереж і передає дані про місцеперебування, маршрути та активність тваринки безпосередньо в застосунку.

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Трекер надає змогу встановити віртуальні паркани та безпечні зони. Також можна отримувати сповіщення, якщо домашній улюбленець відійде занадто далеко.

GPS Tracker від Petcube оснащений світлодіодним підсвічуванням та спеціальним звуковим сигналом для додаткового пошуку. Пристрій захищений водостійким корпусом із сертифікатом IP67 та має гнучкий силіконовий чохол, який підсвічується у темряві.

Раніше компанія запустила нове покоління компактних камер для тварин Petcube Cam 360.

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