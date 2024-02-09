Власник соцмережі Snapchat скорочує ще 10% штату співробітників — Finance.ua
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Власник соцмережі Snapchat скорочує ще 10% штату співробітників

Технології&Авто
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Власник соцмережі Snapchat скорочує ще 10% штату співробітників
Власник соцмережі Snapchat скорочує ще 10% штату співробітників
Американська компанія Snap, якій належить соціальна мережа Snapchat, заявила про скорочення ще 10% свого персоналу по всьому світу — це близько 500 співробітників.
Про це повідомляє CNBC.
Компанія очікує, що таке рішення коштуватиме їй від 55 млн до 75 млн дол.
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З 2022 року Snap вже провела кілька раундів звільнень — востаннє в листопаді минулого року, скоротивши невелику кількість співробітників, які працюють над її продуктами.
Останній саме «масштабний» раунд скорочень компанії відбувся в серпні 2022 року, коли вона звільнила 20% персоналу та реструктуризувала свої бізнес-напрямки.
Зазначається, що Snap є однією з багатьох технологічних компаній, яка продовжує скорочення штату в 2024 році. Загалом майже 24 тис. працівників техкомпаній втратили роботу тільки в січні. Вже цього місяця компанії Okta та Zoom також заявили про скорочення штату.
За матеріалами:
Укрінформ
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