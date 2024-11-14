Чому в маршрутках не можна встановити GPS-трекери, щоб відстежувати їх рух — Finance.ua
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Чому в маршрутках не можна встановити GPS-трекери, щоб відстежувати їх рух

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Чому в маршрутках не можна встановити GPS-трекери, щоб відстежувати їх рух
Чому в маршрутках не можна встановити GPS-трекери, щоб відстежувати їх рух
Чому в маршрутках не можна встановити GPS-трекери, щоби відстежувати їх рух по місту в режимі реального часу, розказало КП «Головний інформаційно-обчислювальний центр» у відповідь «Хмарочосу».
За словами фахівців, GPS-трекери мають встановлювати власники маршруток, оскільки це комерційний громадський транспорт.
Місто може контролювати наявність трекерів і відстежувати рух лише комунального транспорту: в міських автобусах, тролейбусах, трамваях, метро, електричці.
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Сервіс «Рух транспорту», завдяки якому можна відстежувати рух транспорту за GPS в застосунку, з’явився у 2022 році. Так можна знаходити потрібні зупинки та маршрути, переглядати час прибуття транспорту на зупинку, дізнаватися про пересадки на інший транспорт на зупинках і зберігати «обрані» зупинки.
З початку листопада 2024-го в застосунку «Київ Цифровий» можна подивитися маршрути й зупинки маршруток. Так у застосунку можна відстежувати рух всього транспорту по місту.
За матеріалами:
The Village Україна
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