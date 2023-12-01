Кияни вимагають встановити валідатори в маршрутках — Finance.ua
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Кияни вимагають встановити валідатори в маршрутках

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Петиція із закликом встановити у столичних маршрутках валідатори для оплати проїзду набрала необхідні для розгляду 6 тис. голосів.
Це випливає з інформації на платформі петицій Київської міської ради.
Петиція була подана 2 жовтня і станом на 1 грудня набрала необхідні для розгляду 6 тис. голосів.
«Встановивши валідатор у маршрутках, у людей з’явиться можливість оплачувати безконтактно, не отримавши жменю копійок на здачу, це не відволікає водія під час руху», — ідеться в тексті петиції.
Також на думку автора петиції, таке рішення також спростить проїзд для пільгових категорій.
За матеріалами:
Економічна Правда
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