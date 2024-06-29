Прогноз американських експертів щодо зміни вартості золота протягом року — Finance.ua

Прогноз американських експертів щодо зміни вартості золота протягом року 29.06.2024, 00:26 — Банківські метали

Прогноз американських експертів щодо зміни вартості золота протягом року

Два найбільші банки США — Bank of America і Citigroup — одночасно оприлюднили прогнози, згідно з якими ціна золота може зрости до $3000 за унцію протягом наступного року. Однак для цього необхідне виконання кількох умов.

Про це пише Kitco News.

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«Золото може досягти $3000 за унцію в найближчі 12−18 місяців, хоча поточні потоки капіталу цього поки що не віщують», — пишуть експерти Bank of America.

За їхніми словами, таке масштабне зростання ціни дорогоцінного металу вимагатиме посилення некомерційного попиту, динаміка якого, у свою чергу, залежатиме від зниження відсоткових ставок Федеральним резервом (FRS).

«Можливо, зараз ринок золота перебуває в нестабільному стані, але очікується, що він значно підніметься, оскільки Федеральна резервна система знизить процентні ставки пізніше цього року, а зростання боргу ще більше посилить економічну невизначеність», — заявляють у Bank of America.

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Першим обнадійливим сигналом про посилення такого попиту стане збільшення припливу капіталу до забезпечених фізичним золотом біржових фондів (ETF) та збільшення обсягу торгів на LBMA (Лондонський ринок дорогоцінних металів — «Главком»), пишуть експерти Bank of America.

«У І кв. некомерційний попит на золото виріс на 3%, і цього достатньо, щоб обґрунтувати ціну дорогоцінного металу на рівні $2200 за унцію», — зазначають експерти банку.

Дивлячись за межі монетарної політики США, Bank of America бачить зростання дохідності облігацій як ще один «попутний вітер» для вартості золота.

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До того ж золото залишається привабливим резервним активом, оскільки центральні банки в усьому світі зменшують свою залежність від долара США та казначейських зобов’язань.

Стратеги Citigroup також бачать перспективи зростання ціни золота до $3000 за унцію протягом найближчих 12 місяців, і, на їхню думку, ключовим драйвером тут має стати зниження процентних ставок у США.

«Дорогоцінні метали стануть одним із головних бенефіціарів зниження відсоткових ставок Федеральним резервом», — прогнозують експерти Citigroup.

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