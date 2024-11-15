Продажі автомобілів з Китаю різко зросли в рф після запровадження санкцій — FT 15.11.2024, 22:19 — Технології&Авто

Продажі китайських автомобілів у росії стрімко зросли після того, як західні санкції змусили відомі бренди припинити співпрацю з Москвою і наразі росія стала найбільшим ринком збуту для автовиробників із Китаю.

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Про це повідомляє газета Financial Times.

Цей ріст допоміг китайським автовиробникам у той час, коли Пекін зіткнувся з підвищенням мит на експорт електромобілів до США та ЄС, а також спричинив швидкі зміни в автомобільній культурі росії.

«Люди голосують своїм гаманцем», — зазначив Ілля Фролов, автомобільний блогер із москви. «Якщо ви купуєте машину, вибір у вас такий: або [російська] Lada, або дуже дорога європейська модель, завезена через сірий імпорт, або добре укомплектований і відносно недорогий китайський автомобіль».

Повномасштабне вторгнення росії в Україну спричинило різке скорочення продажів автомобілів європейських, корейських та японських брендів, які раніше домінували на російському ринку. На момент вторгнення в лютому 2022 року їхня частка становила 69% від усіх продажів, за даними аналітичного агентства «Автостат».

Сьогодні ж їхня частка впала до 8,5%, тоді як частка китайських виробників за той самий період зросла з 9% до 57%.

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За перші дев’ять місяців 2024 року росія стала найбільшим ринком збуту для китайських автомобілів, і обсяги продажів досягли 849,951 одиниць, згідно з даними Китайської асоціації легкових автомобілів. Другим за величиною ринком став Мексика, яка імпортувала менш ніж половину цього обсягу.

«Вражаюче зростання експорту автомобілів з Китаю за останні роки здебільшого залежить від попиту на російському ринку, — зазначив Цуй Дуншу, генеральний секретар асоціації. — Різкі коливання та зміни у конкурентному ландшафті російського авторинку надали китайським компаніям великі можливості для продажу та значні прибутки».

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Приблизно 90% китайських автомобілів, які продаються в Росії, оснащені двигунами внутрішнього згоряння.

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