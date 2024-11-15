Продажі автомобілів з Китаю різко зросли в рф після запровадження санкцій — FT — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Продажі автомобілів з Китаю різко зросли в рф після запровадження санкцій — FT

Технології&Авто
176
Продажі китайських автомобілів у росії стрімко зросли після того, як західні санкції змусили відомі бренди припинити співпрацю з Москвою і наразі росія стала найбільшим ринком збуту для автовиробників із Китаю.
Читайте також
Про це повідомляє газета Financial Times.
Цей ріст допоміг китайським автовиробникам у той час, коли Пекін зіткнувся з підвищенням мит на експорт електромобілів до США та ЄС, а також спричинив швидкі зміни в автомобільній культурі росії.
«Люди голосують своїм гаманцем», — зазначив Ілля Фролов, автомобільний блогер із москви. «Якщо ви купуєте машину, вибір у вас такий: або [російська] Lada, або дуже дорога європейська модель, завезена через сірий імпорт, або добре укомплектований і відносно недорогий китайський автомобіль».
Повномасштабне вторгнення росії в Україну спричинило різке скорочення продажів автомобілів європейських, корейських та японських брендів, які раніше домінували на російському ринку. На момент вторгнення в лютому 2022 року їхня частка становила 69% від усіх продажів, за даними аналітичного агентства «Автостат».
Сьогодні ж їхня частка впала до 8,5%, тоді як частка китайських виробників за той самий період зросла з 9% до 57%.
Читайте також
За перші дев’ять місяців 2024 року росія стала найбільшим ринком збуту для китайських автомобілів, і обсяги продажів досягли 849,951 одиниць, згідно з даними Китайської асоціації легкових автомобілів. Другим за величиною ринком став Мексика, яка імпортувала менш ніж половину цього обсягу.
«Вражаюче зростання експорту автомобілів з Китаю за останні роки здебільшого залежить від попиту на російському ринку, — зазначив Цуй Дуншу, генеральний секретар асоціації. — Різкі коливання та зміни у конкурентному ландшафті російського авторинку надали китайським компаніям великі можливості для продажу та значні прибутки».
Читайте також
Приблизно 90% китайських автомобілів, які продаються в Росії, оснащені двигунами внутрішнього згоряння.
За матеріалами:
Економічна Правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.