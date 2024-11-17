Nissan презентував оновлене купе Z400 в ексклюзивному кольорі (фото) — Finance.ua

Nissan презентував оновлене купе Z400 в ексклюзивному кольорі (фото) Сьогодні 00:13 — Технології&Авто

Nissan презентував оновлене купе Z400 в ексклюзивному кольорі (фото), Фото: Nissan

Nissan представив оновлений Z400 2025 модельного року в Японії. Купе отримало нові варіанти обробки, включно з унікальним кольором Midnight Purple.

Про це повідомляє Carscoops.

Окрім цього, автівка отримала кнопку екстреного виклику SOS в салоні, яка тепер є стандартною для всіх комплектацій.

Розширена палітра кольорів

Оновлена колірна палітра тепер охоплює 11 відтінків. Вона включає Wangan Blue, Vibrant Red/Super Black, Brilliant White Pearl/Super Black і, звичайно, вищезгаданий Midnight Purple.

Фото: Nissan

Цей новий колір також можна було зустріти в Skyline, а наразі він також доступний для Ariya EV, Note Aura та R35 GT-R. Також залишається доступним колір 432 Orange.

До того ж покупці можуть вибрати Customized Edition, яка має більш спортивний вигляд завдяки роздільній решітці радіатора, карбоновому задньому спойлеру, 19-дюймовим легкосплавним дискам, наклейкам у гоночному стилі та ексклюзивним значкам.

Фото: Nissan

Вартість Z400 2025 року починається з 36 000 доларів, тоді як варіант Nismo коштує дорожче — 61 100 доларів.

Однак, виробництво буде обмежено 4100 одиницями: 3100 зразків стандартної Fairlady Z, 500 одиниць Nismo та ще 500 дилерських демонстраційних автомобілів.

Через обмежену кількість потенційним покупцям буквально доведеться брати участь у лотереї в дилерських центрах.

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