Гібридні авто: які найпопулярніші серед українців у жовтні — Finance.ua

Гібридні авто: які найпопулярніші серед українців у жовтні
У жовтні автопарк України збільшився на понад 1,9 тисячі гібридних легкових авто (HEV і PHEV).
Про це повідомили в «Укравтопромі».
Зазначається, що показник минулого місяця на 7% більший, ніж за аналогічний період минулого року.
Лідери нових авто
Серед нових авто частка гібридів склала 63%, що дещо більше порівняно з 59% у жовтні 2023 року.
Лідером у сегменті нових гібридних авто залишиється Toyota RAV-4 із 261 реєстрацією.
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Друге місце посів Nissan Qashqai (82 авто), а третє — Toyota Yaris Cross (79 авто).
Вживані авто
Серед вживаних імпортованих гібридів найбільше реєстрацій отримав Ford Fusion US (54 авто). Також у лідерах — Toyota Prius (46 авто) і Toyota RAV-4 (38 авто).
Нагадаємо, експерти Інституту досліджень авторинку повідомили, що середній вік на українському вторинному ринку складає близько 15 років.
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