​​Найпопулярніші вживані авто з-за кордону (ТОП-10) — Finance.ua

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​​Найпопулярніші вживані авто з-за кордону (ТОП-10)

Технології&Авто
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​​Найпопулярніші вживані авто з-за кордону (ТОП-10)
​​Найпопулярніші вживані авто з-за кордону (ТОП-10)
У жовтні український автопарк поповнили 16,3 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону.
Про це повідомляє Укравтопром.
Це найменша в цьому році місячна кількість реєстрацій імпортованих авто з пробігом.
У порівнянні з 2023 роком жовтневі реєстрації таких авто впали на 23%.
​​Найпопулярніші вживані авто з-за кордону (ТОП-10)
Відносно попереднього місяця, цей показник зменшився на 4%.
Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто — 46%.
Далі йдуть:
  • дизельні — 26%;
  • електромобілі — 20%;
  • гібриди та авто з ГБО — по 4%.
Середній вік вживаних машин, що у жовтні перейшли на українські номери, становить 9,5 року.
Лідером реєстрацій, серед ввезеного секонд-хенду, залишається Volkswagen Golf.

Довідка Finance.ua:

  • Впродовж минулого місяця на українському ринку нових комерційних автомобілів (вантажні та спец.) було реалізовано 1082 авто.
  • Середнє значення ціни на вторинному ринку п’ятий місяць поспіль залишається незмінним на рівні $5500. У розрізі окремих сегментів, з розподілом за типом силової установки, найнижчу середню ціну, яка за підсумками вересня становить $2500, мають легковики з газобалонним обладнанням.
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Тетяна Сидорак
Тетяна Сидорак
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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