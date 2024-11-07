​​Найпопулярніші вживані авто з-за кордону (ТОП-10) — Finance.ua

​​Найпопулярніші вживані авто з-за кордону (ТОП-10) Сьогодні 17:00 — Технології&Авто

​​Найпопулярніші вживані авто з-за кордону (ТОП-10)

У жовтні український автопарк поповнили 16,3 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону.

Про це повідомляє Укравтопром.

Це найменша в цьому році місячна кількість реєстрацій імпортованих авто з пробігом.

У порівнянні з 2023 роком жовтневі реєстрації таких авто впали на 23%.

Відносно попереднього місяця, цей показник зменшився на 4%.

Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто — 46%.

Далі йдуть:

дизельні — 26%;

електромобілі — 20%;

гібриди та авто з ГБО — по 4%.

Середній вік вживаних машин, що у жовтні перейшли на українські номери, становить 9,5 року.

Лідером реєстрацій, серед ввезеного секонд-хенду, залишається Volkswagen Golf.

Довідка Finance.ua:

Впродовж минулого місяця на українському ринку нових комерційних автомобілів (вантажні та спец.) було реалізовано 1082 авто.

Середнє значення ціни на вторинному ринку п’ятий місяць поспіль залишається незмінним на рівні $5500. У розрізі окремих сегментів, з розподілом за типом силової установки, найнижчу середню ціну, яка за підсумками вересня становить $2500, мають легковики з газобалонним обладнанням.

У трійку бестселерів жовтня потрапив електромобіль.

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