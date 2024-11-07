​​Найпопулярніші вживані авто з-за кордону (ТОП-10) — Finance.ua

Найпопулярніші вживані авто з-за кордону (ТОП-10)
У жовтні український автопарк поповнили 16,3 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону.
Про це повідомляє Укравтопром.
Це найменша в цьому році місячна кількість реєстрацій імпортованих авто з пробігом.
У порівнянні з 2023 роком жовтневі реєстрації таких авто впали на 23%.
Відносно попереднього місяця, цей показник зменшився на 4%.
Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто — 46%.
Далі йдуть:
- дизельні — 26%;
- електромобілі — 20%;
- гібриди та авто з ГБО — по 4%.
Середній вік вживаних машин, що у жовтні перейшли на українські номери, становить 9,5 року.
Лідером реєстрацій, серед ввезеного секонд-хенду, залишається Volkswagen Golf.
Довідка Finance.ua:
- Впродовж минулого місяця на українському ринку нових комерційних автомобілів (вантажні та спец.) було реалізовано 1082 авто.
- Середнє значення ціни на вторинному ринку п’ятий місяць поспіль залишається незмінним на рівні $5500. У розрізі окремих сегментів, з розподілом за типом силової установки, найнижчу середню ціну, яка за підсумками вересня становить $2500, мають легковики з газобалонним обладнанням.
- У трійку бестселерів жовтня потрапив електромобіль.
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