Президент призначив 16 нових послів України — Finance.ua
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Президент призначив 16 нових послів України

Казна та Політика
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Президент призначив 16 нових послів України
Президент призначив 16 нових послів України
Як написав в Telegram Президент Володимир Зеленський, після доповідей військових і міністрів внутрішніх справ України, призначив 16 послів.
«Фіналізували довгий процес добору кандидатів на призначення послами України. Призначив 16 послів. Для кожного визначили персональні завдання та критерії оцінки результативності. Сьогодні ж у форматі наради з послами визначимо ключові пріоритети української дипломатії на наступні шість місяців», — повідомив він.
Нагадаємо, 17 липня Верховна Рада підтримала призначення Юлії Свириденко на посаду премʼєр-міністерки України. «За» проголосували 262 нардепи.
Президент України Володимир Зеленський розповів про завдання, які має виконати новий Кабінет Міністрів України на чолі з прем’єр-міністеркою Юлією Свириденко.
Склад нового уряду — за посиланням.
За матеріалами:
Finance.ua
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