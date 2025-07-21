Президент призначив 16 нових послів України — Finance.ua

Президент призначив 16 нових послів України Сьогодні 11:45 — Казна та Політика

Президент призначив 16 нових послів України

Як написав в Telegram Президент Володимир Зеленський, після доповідей військових і міністрів внутрішніх справ України, призначив 16 послів.

«Фіналізували довгий процес добору кандидатів на призначення послами України. Призначив 16 послів. Для кожного визначили персональні завдання та критерії оцінки результативності. Сьогодні ж у форматі наради з послами визначимо ключові пріоритети української дипломатії на наступні шість місяців», — повідомив він.

Нагадаємо, 17 липня Верховна Рада підтримала призначення Юлії Свириденко на посаду премʼєр-міністерки України. «За» проголосували 262 нардепи.

Президент України Володимир Зеленський розповів про завдання, які має виконати новий Кабінет Міністрів України на чолі з прем’єр-міністеркою Юлією Свириденко.

Склад нового уряду — за посиланням

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