Президент Польщі заявив, що проти «безумовного» вступу України до ЄС — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Президент Польщі заявив, що проти «безумовного» вступу України до ЄС

Казна та Політика
59
Президент Польщі заявив, що проти «безумовного» вступу України до ЄС
Президент Польщі заявив, що проти «безумовного» вступу України до ЄС
Новообраний президент Польщі Кароль Навроцький підтвердив, що виступає проти безумовного вступу України до Європейського Союзу.
Про це повідомило польське видання PAP.
Навроцький зазначив, що Польщі потрібна співпраця з Україною, проте на засадах партнерства. За його словами, для вступу до Євросоюзу країна має відповідати певним критеріям.
«Багато країн, у тому числі Польща, роками чекають на те, аби відповідати конкретним очікуванням Європейського Союзу, щоб бути його частиною», — сказав політик.
Читайте також
За його словами, на сьогодні також немає можливості вступу України до НАТО через війну.
Раніше президент Чехії Петр Павел заявив, що Україна навряд чи отримає запрошення до НАТО в короткі терміни. «Не дивлячись на свою яскраво виражену проукраїнську позицію, Павел сказав, що «відверто кажучи, запрошення України в НАТО в короткі терміни нереальне», — писало видання Politico.
У Єврокомісії вважають реальною перспективу вступу України та Молдови в ЄС до 2030 року. Зміни у світі надали процесу розширення ЄС геополітичну вагу і відкрили нові можливості для України і Молдови, входження яких до ЄС до 2030 року — реальна перспектива.
За матеріалами:
Українські Новини
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems