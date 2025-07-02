Президент Польщі заявив, що проти «безумовного» вступу України до ЄС — Finance.ua

Президент Польщі заявив, що проти «безумовного» вступу України до ЄС Сьогодні 20:33 — Казна та Політика

Президент Польщі заявив, що проти «безумовного» вступу України до ЄС

Новообраний президент Польщі Кароль Навроцький підтвердив, що виступає проти безумовного вступу України до Європейського Союзу.

Про це повідомило польське видання PAP.

Навроцький зазначив, що Польщі потрібна співпраця з Україною, проте на засадах партнерства. За його словами, для вступу до Євросоюзу країна має відповідати певним критеріям.

«Багато країн, у тому числі Польща, роками чекають на те, аби відповідати конкретним очікуванням Європейського Союзу, щоб бути його частиною», — сказав політик.

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За його словами, на сьогодні також немає можливості вступу України до НАТО через війну.

Раніше президент Чехії Петр Павел заявив , що Україна навряд чи отримає запрошення до НАТО в короткі терміни. «Не дивлячись на свою яскраво виражену проукраїнську позицію, Павел сказав, що «відверто кажучи, запрошення України в НАТО в короткі терміни нереальне», — писало видання Politico.

У Єврокомісії вважають реальною перспективу вступу України та Молдови в ЄС до 2030 року. Зміни у світі надали процесу розширення ЄС геополітичну вагу і відкрили нові можливості для України і Молдови, входження яких до ЄС до 2030 року — реальна перспектива.

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