Представники ІТ-індустрії відповіли на критику Гетманцева в бік «Дія.City» — Finance.ua

Представники ІТ-індустрії відповіли на критику Гетманцева в бік «Дія.City»

У понеділок, 18 серпня, народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев написав у своєму Telegram-каналі, що в реєстрі Дія. City зареєстровано 2 210 компаній. За його словами, це значно менше, ніж очікувалося, навіть попри те, що уряд дозволив приєднувати не лише ІТ-компанії. Частина індустрії й далі віддає перевагу схемам з ФОПами для мінімізації податків.

Гетманцев звернув увагу два факти. По-перше, податкові надходження від резидентів Дія. City у 2025 році зросли, особливо за рахунок ПДФО, військового збору та ПДВ. По-друге, попри унікальні умови, режим не охопив навіть половину галузі, яка досі працює через ФОП.

Представники ІТ-індустрії відреагували на критику Гетманцева.

«У зв’язку з останніми заявами Данила Гетманцева щодо результатів „Дія.City“ ми вважаємо необхідним окреслити позицію індустрії, представляючи інтереси як резидентів цього правового режиму, так і компаній, що ще не приєдналися до нього, аби надати комплексне бачення стану галузі», — сказано в повідомленні IТ Ukraine Association.

Там наголосили, що лише за перше півріччя 2025 року резиденти «Дія.City» сплатили майже 16 млрд податків — більше, ніж за весь 2024 рік, що є рекордним результатом для галузі.

«Основний приріст податкових надходжень забезпечили ПДФО, військовий збір і ПДВ, що напряму підтримують бюджет і обороноздатність держави, підтверджуючи ефективність моделі „Дія.City“», — наголосили представники галузі.

До 2022 року українська IT-індустрія переживала бум: країну обирали як надійного партнера для аутсорсингу, компанії активно конкурували за спеціалістів, а ринок цифрових послуг стрімко розвивався. З початком війни ситуація змінилася: іноземні клієнти стали обережнішими через ризики відключень електроенергії, мобілізації співробітників та інші виклики, пов’язані з війною.

«Перехід компаній до нового правового режиму відбувається поступово та еволюційно. Це пов’язано з необхідністю адаптації бізнес-моделей, збереженням команд і валютних надходжень в умовах воєнного стану. Водночас ми вже спостерігаємо стабільне зростання кількості резидентів, їхніх працівників та гіг-контракторів. Важливо підкреслити, що різниця у податковому навантаженні між ФОПами та резидентами „Дія.City“ є незначною, тому говорити про ухилення від оподаткування некоректно», — кажуть в асоціації IT Ukraine.

ІТ-індустрія України залишається другим за обсягами джерел валютної виручки країни та одним із найбільш стабільних секторів економіки. Саме завдяки стабільності умов і довірі бізнесу створюються нові робочі місця, розвиваються R&D-напрямки, інвестується в освіту і формується українська технологічна екосистема. Нагадаємо, що держава гарантувала незмінність умов «Дія.City» на 25 років, і бізнес ухвалює стратегічні рішення, зокрема щодо інвестицій та розширення команд, розраховуючи на цю стабільність.

«Ми переконані, що подальший розвиток „Дія.City“ та підтримка ІТ-індустрії забезпечить стале зростання податкових надходжень і економічний ефект для всієї країни, а відкритий діалог між бізнесом і державою є ключовим фактором успішної співпраці та розвитку сектора», — підсумували представники ІТ індустрії.

