Права та обов’язки іммігрантів у Польщі: що варто знати — Finance.ua

Права та обов’язки іммігрантів у Польщі: що варто знати Вчора 18:25 — Особисті фінанси

Права та обов’язки іммігрантів у Польщі: що варто знати

Єврокомісія готує законопроект , пов’язаний із зміною правил відсилання на батьківщину мігрантів, які не мають права на перебування в ЄС.

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Імміграція в Польщу стала важливою темою для багатьох українців, особливо у зв’язку з подіями останніх років. Переїзд в іншу країну відкриває нові можливості, але також ставить перед іммігрантами ряд викликів, включаючи розуміння своїх прав і обов’язків. Про це пише inpoland.net.pl.

Що ж потрібно знати про права іммігрантів у Польщі:

Українці, які мають відповідні дозволи, мають право працювати в Польщі. Це право стосується як сезонних працівників, так і тих, хто має трудову візу. Іммігранти в Польщі мають право на доступ до соціальних виплат: допомога на дітей, медичне обслуговування та інші пільги. Однак для цього необхідно дотримуватись певних умов і мати документи, що підтверджують статус резидента. Іммігранти, зокрема їхні діти, мають право на освіту. Діти можуть відвідувати державні школи, де навчання зазвичай безкоштовне. Для дорослих існують курси мови та професійної підготовки. Іммігранти можуть звертатися за юридичною допомогою у випадках, коли їхні права порушуються.

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Обов’язки іммігрантів

Іммігранти зобов’язані дотримуватись польського законодавства, зокрема правил щодо трудової діяльності, податків та соціальних виплат. Порушення законів може призвести до штрафів або навіть депортації. Всі іноземці, які перебувають у Польщі більше 3 місяців, повинні зареєструвати своє місце проживання у місцевих органах влади. Перед початком роботи або навчання важливо отримати всі необхідні візи та дозволи. Усі працівники, зокрема іноземці, зобов’язані сплачувати податки на доходи.

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Нагадуємо, що знання своїх прав і обов’язків є критично важливим для успішної адаптації українців в Польщі. Це дозволяє не лише уникнути проблем з легальним статусом, а й максимально використати можливості, які пропонує країна. Українцям, що планують іммігрувати до Польщі, слід звертати увагу на законодавчі зміни і консультуватися з фахівцями у сфері імміграції, щоб забезпечити собі та своїй родині безпечне та стабільне життя.

Довідка Finance.ua:

Раніше ми писали про те, що у Польщі готують зміни для іноземців: працювати й навчатися стане тяжче. Новий нормативний акт має внести зміни до системи оформлення національної візи з метою навчання (першої, другої або довгострокової магістратури), з позначкою «студент», та системи видачі посвідки на тимчасове проживання з метою навчання (перший цикл, другий цикл або довготривалий цикл навчання магістратури).

Як українцям зареєструватися на біржі праці в Польщі. Ви можете подаватися на вакансії, доступні лише для людей, що зареєстровані як безробітні, а ще консультуватися щодо своєї кар’єри. Також у вас буде можливість отримувати грант, який покриває вартість навчання майбутній професії і безплатно навчатися на професійних курсах (якщо роботодавець напише заяву і курси допоможуть отримати конкретну посаду).

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