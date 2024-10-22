Права та обов’язки іммігрантів у Польщі: що варто знати — Finance.ua

Права та обов’язки іммігрантів у Польщі: що варто знати
Єврокомісія готує законопроект, пов’язаний із зміною правил відсилання на батьківщину мігрантів, які не мають права на перебування в ЄС.
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Імміграція в Польщу стала важливою темою для багатьох українців, особливо у зв’язку з подіями останніх років. Переїзд в іншу країну відкриває нові можливості, але також ставить перед іммігрантами ряд викликів, включаючи розуміння своїх прав і обов’язків. Про це пише inpoland.net.pl.
Що ж потрібно знати про права іммігрантів у Польщі:
- Українці, які мають відповідні дозволи, мають право працювати в Польщі. Це право стосується як сезонних працівників, так і тих, хто має трудову візу.
- Іммігранти в Польщі мають право на доступ до соціальних виплат: допомога на дітей, медичне обслуговування та інші пільги. Однак для цього необхідно дотримуватись певних умов і мати документи, що підтверджують статус резидента.
- Іммігранти, зокрема їхні діти, мають право на освіту. Діти можуть відвідувати державні школи, де навчання зазвичай безкоштовне. Для дорослих існують курси мови та професійної підготовки.
- Іммігранти можуть звертатися за юридичною допомогою у випадках, коли їхні права порушуються.
Обов’язки іммігрантів
- Іммігранти зобов’язані дотримуватись польського законодавства, зокрема правил щодо трудової діяльності, податків та соціальних виплат. Порушення законів може призвести до штрафів або навіть депортації.
- Всі іноземці, які перебувають у Польщі більше 3 місяців, повинні зареєструвати своє місце проживання у місцевих органах влади.
- Перед початком роботи або навчання важливо отримати всі необхідні візи та дозволи.
- Усі працівники, зокрема іноземці, зобов’язані сплачувати податки на доходи.
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Нагадуємо, що знання своїх прав і обов’язків є критично важливим для успішної адаптації українців в Польщі. Це дозволяє не лише уникнути проблем з легальним статусом, а й максимально використати можливості, які пропонує країна. Українцям, що планують іммігрувати до Польщі, слід звертати увагу на законодавчі зміни і консультуватися з фахівцями у сфері імміграції, щоб забезпечити собі та своїй родині безпечне та стабільне життя.
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Довідка Finance.ua:
- Раніше ми писали про те, що у Польщі готують зміни для іноземців: працювати й навчатися стане тяжче. Новий нормативний акт має внести зміни до системи оформлення національної візи з метою навчання (першої, другої або довгострокової магістратури), з позначкою «студент», та системи видачі посвідки на тимчасове проживання з метою навчання (перший цикл, другий цикл або довготривалий цикл навчання магістратури).
- Як українцям зареєструватися на біржі праці в Польщі. Ви можете подаватися на вакансії, доступні лише для людей, що зареєстровані як безробітні, а ще консультуватися щодо своєї кар’єри. Також у вас буде можливість отримувати грант, який покриває вартість навчання майбутній професії і безплатно навчатися на професійних курсах (якщо роботодавець напише заяву і курси допоможуть отримати конкретну посаду).
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