Працевлаштування людей віком від 50 років: у Мінекономіки поділились першими результатами Сьогодні 20:30 — Особисті фінанси

Програма покликана «подружити» бізнес із українцями середнього віку

Станом на 22 червня 2026 року 1 554 українці віком 50+ знайшли роботодавця завдяки програмі підтримки зайнятості «Досвід має значення». Із них 841 учасник уже працевлаштувався, ще 713 проходять стажування, яке може стати першим кроком до нового місця роботи.

Про це повідомляє Міністерство економіки.

У яких регіонах найбільша активність

Загалом до програми долучилися 2 312 кандидатів, а роботодавці розмістили 2 657 вакансій.

За кількістю кандидатів найактивнішими є Київ, а також Львівська, Харківська, Миколаївська та Запорізька області.

За кількістю вакансій лідирують Київ, Львівська, Харківська, Запорізька та Рівненська області.

Найбільший попит роботодавців спостерігається на продавців продовольчих і непродовольчих товарів, бухгалтерів, водіїв автотранспортних засобів, підсобних робітників, кухарів, прибиральників службових приміщень, сторожів, швачок, двірників та адміністраторів.

Як працює програма

В умовах дефіциту кадрів фахівці віком 50+ залишаються важливою частиною ринку праці. Водночас частина кандидатів стикається з віковими стереотипами, необхідністю оновлення навичок або труднощами повернення до роботи після тривалої перерви.

Програма «Досвід має значення» поєднує профілювання кандидатів, підтримку служби зайнятості, можливість проходження стажування та прямий контакт із роботодавцями.

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Окремим напрямом програми є навчання. Наразі учасники активно реєструються на курси, запуск яких запланований найближчим часом.

Найбільшу зацікавленість викликав курс із взаємодії в міжвікових командах — на нього зареєструвалися 1 349 осіб.

На курс із цифрових інструментів та штучного інтелекту подано 1 125 заявок, а на курс із кар’єрної стратегії — 883 заявки.

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Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що Міністерство економіки та Державний центр зайнятості презентували проєкт дорослого стажування для людей 50+ «Досвід має значення».

За задумом, програма повинна «подружити» бізнес, який потерпає від нестачі кадрів, із українцями середнього віку — котрі мають бажання та сили працювати, але через суспільні стереотипи вважаються менш конкурентними на ринку праці порівняно з молоддю.

Модель програми складається з трьох основних етапів:

навчання для людей 50+, зокрема підготовка резюме, адаптація до сучасного ринку праці та проходження співбесід;

зустрічі з роботодавцями та обговорення умов співпраці;

стажування тривалістю до 10 днів або подальше працевлаштування.

Для участі у програмі пошукачам роботи потрібно подати заявку через сайт Державної служби зайнятості та вказати персональні дані, професійний досвід, навички та бажану сферу діяльності.

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