Працевлаштування людей віком від 50 років: у Мінекономіки поділились першими результатами

Станом на 22 червня 2026 року 1 554 українці віком 50+ знайшли роботодавця завдяки програмі підтримки зайнятості «Досвід має значення». Із них 841 учасник уже працевлаштувався, ще 713 проходять стажування, яке може стати першим кроком до нового місця роботи.
За кількістю вакансій лідирують Київ, Львівська, Харківська, Запорізька та Рівненська області.
Найбільший попит роботодавців спостерігається на продавців продовольчих і непродовольчих товарів, бухгалтерів, водіїв автотранспортних засобів, підсобних робітників, кухарів, прибиральників службових приміщень, сторожів, швачок, двірників та адміністраторів.
Як працює програма
В умовах дефіциту кадрів фахівці віком 50+ залишаються важливою частиною ринку праці. Водночас частина кандидатів стикається з віковими стереотипами, необхідністю оновлення навичок або труднощами повернення до роботи після тривалої перерви.
Програма «Досвід має значення» поєднує профілювання кандидатів, підтримку служби зайнятості, можливість проходження стажування та прямий контакт із роботодавцями.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що Міністерство економіки та Державний центр зайнятості презентували проєкт дорослого стажування для людей 50+ «Досвід має значення».
За задумом, програма повинна «подружити» бізнес, який потерпає від нестачі кадрів, із українцями середнього віку — котрі мають бажання та сили працювати, але через суспільні стереотипи вважаються менш конкурентними на ринку праці порівняно з молоддю.
Модель програми складається з трьох основних етапів:
навчання для людей 50+, зокрема підготовка резюме, адаптація до сучасного ринку праці та проходження співбесід;
зустрічі з роботодавцями та обговорення умов співпраці;
стажування тривалістю до 10 днів або подальше працевлаштування.
Для участі у програмі пошукачам роботи потрібно подати заявку через сайт Державної служби зайнятості та вказати персональні дані, професійний досвід, навички та бажану сферу діяльності.