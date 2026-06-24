0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Працевлаштування людей віком від 50 років: у Мінекономіки поділились першими результатами

Особисті фінанси
24
Програма покликана «подружити» бізнес із українцями середнього віку
Програма покликана «подружити» бізнес із українцями середнього віку
Станом на 22 червня 2026 року 1 554 українці віком 50+ знайшли роботодавця завдяки програмі підтримки зайнятості «Досвід має значення». Із них 841 учасник уже працевлаштувався, ще 713 проходять стажування, яке може стати першим кроком до нового місця роботи.
Про це повідомляє Міністерство економіки.

У яких регіонах найбільша активність

Загалом до програми долучилися 2 312 кандидатів, а роботодавці розмістили 2 657 вакансій.
За кількістю кандидатів найактивнішими є Київ, а також Львівська, Харківська, Миколаївська та Запорізька області.
За кількістю вакансій лідирують Київ, Львівська, Харківська, Запорізька та Рівненська області.
Найбільший попит роботодавців спостерігається на продавців продовольчих і непродовольчих товарів, бухгалтерів, водіїв автотранспортних засобів, підсобних робітників, кухарів, прибиральників службових приміщень, сторожів, швачок, двірників та адміністраторів.

Як працює програма

В умовах дефіциту кадрів фахівці віком 50+ залишаються важливою частиною ринку праці. Водночас частина кандидатів стикається з віковими стереотипами, необхідністю оновлення навичок або труднощами повернення до роботи після тривалої перерви.
Програма «Досвід має значення» поєднує профілювання кандидатів, підтримку служби зайнятості, можливість проходження стажування та прямий контакт із роботодавцями.
Читайте також
Окремим напрямом програми є навчання. Наразі учасники активно реєструються на курси, запуск яких запланований найближчим часом.
Найбільшу зацікавленість викликав курс із взаємодії в міжвікових командах — на нього зареєструвалися 1 349 осіб.
На курс із цифрових інструментів та штучного інтелекту подано 1 125 заявок, а на курс із кар’єрної стратегії — 883 заявки.
Читайте також
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що Міністерство економіки та Державний центр зайнятості презентували проєкт дорослого стажування для людей 50+ «Досвід має значення».
За задумом, програма повинна «подружити» бізнес, який потерпає від нестачі кадрів, із українцями середнього віку — котрі мають бажання та сили працювати, але через суспільні стереотипи вважаються менш конкурентними на ринку праці порівняно з молоддю.
Модель програми складається з трьох основних етапів:
  • навчання для людей 50+, зокрема підготовка резюме, адаптація до сучасного ринку праці та проходження співбесід;
  • зустрічі з роботодавцями та обговорення умов співпраці;
  • стажування тривалістю до 10 днів або подальше працевлаштування.
Для участі у програмі пошукачам роботи потрібно подати заявку через сайт Державної служби зайнятості та вказати персональні дані, професійний досвід, навички та бажану сферу діяльності.
За матеріалами:
Finance.ua
РоботаРинок праці
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems