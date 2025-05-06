Повний розрив енергозв’язків із рф до кінця 2027 року: Єврокомісія підготувала «дорожню карту» — Finance.ua

Повний розрив енергозв’язків із рф до кінця 2027 року: Єврокомісія підготувала «дорожню карту» Сьогодні 17:20 — Енергетика

Повний розрив енергозв’язків із рф до кінця 2027 року: Єврокомісія підготувала «дорожню карту»

Європейський Союз представить стратегію, як припинити нові газові контракти з росією та поступово скасувати чинні угоди, рухаючись до повного розриву енергетичних зв’язків із кремлем до кінця 2027 року.

Про це інформує Reuters.

Європейський Союз поставив перед собою мету — до 2027 року позбутися залежності від російського викопного палива. Цей курс був визначений після повномасштабного вторгнення росії в Україну у 2022 році.

Зокрема, сьогодні, Європейська комісія, виконавчий орган ЄС, оприлюднить детальну «дорожню карту», яка передбачає конкретні заходи для досягнення цієї мети.

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Так, планується заборона на нові угоди щодо імпорту російського газу та спотових контрактів. Про це повідомили джерела, ознайомлені з питанням, агентству Reuters.

Комісія також вивчає правові механізми, які дозволили б європейським компаніям розірвати чинні газові контракти з росією до кінця 2027 року. Однак експерти вказують, що використати «форс-мажор» як підставу для розірвання угод буде надзвичайно складно, і компанії можуть зіткнутися з штрафами чи арбітражними позовами.

Реалізація цих ініціатив не відбудеться негайно. Спершу Європейська комісія має винести законодавчі пропозиції, що потребуватиме схвалення Європейського парламенту та підтримки більшості країн-членів ЄС, залежно від виду запропонованого правового інструменту.

Зараз близько 19% газу, що постачають до Європи, надходить з росії через трубопровід «Турецький потік» та поставки зрідженого природного газу (ЗПГ). Це значно менше, ніж 40%, які росія забезпечувала до 2022 року.

Однак європейські споживачі все ще мають чинні контракти з «Газпромом» на умовах «бери або плати», що зобов’язують їх сплачувати за більшу частину обсягів, навіть якщо вони відмовляються від отримання газу.

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За даними Rystad Energy, незаконтрактовані «спотові» закупівлі становили близько 31% російського ЗПГ, який був придбаний Європою минулого року.

З метою зменшення залежності від російського газу Європейська комісія виявила готовність закуповувати більше американського ЗПГ. Це є одним із кроків, які президент Дональд Трамп вимагає від Європи, щоб знизити її торговельний профіцит зі Сполученими Штатами.

Європейська Комісія стурбована цінами на енергоносії і заявила, що будь-які заходи щодо обмеження російського імпорту повинні завдати більше шкоди москві, ніж ЄС, з урахуванням впливу на ціни на паливо. Санкції могли б швидко зупинити імпорт російського газу, але для їх впровадження необхідне одноголосне схвалення всіх країн ЄС. Словаччина та Угорщина, які досі отримують газ з росії, обіцяли блокувати такі санкції.

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США вважають, що мирна угода з Україною може відкрити шлях до відновлення російських енергопоставок і послаблення санкцій. Спочатку Комісія планувала опублікувати дорожню карту у березні, але відклала це через невизначеність ситуації.

Нагадаємо, європейські компанії почали розглядати можливість відновлення імпорту газу з росії у зв’язку з новими геополітичними викликами. Зокрема, французькі компанії Engie та TotalEnergies вже заявили про потенційне відновлення поставок газу з рф.

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