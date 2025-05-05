Українців попередили про можливі відключення світла — Finance.ua

Українців попередили про можливі відключення світла Сьогодні 20:00 — Енергетика

Українців попередили про можливі відключення світла

В Україні влітку можливі відключення електроенергії у вечірні години через сезонні ремонти на енергоблоках і нестачу потужностей.

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Експерти закликають готуватися до локальних перебоїв і радять встановлювати сонячні панелі або тримати генератори напоготові.

Про відключення світла у вечірні години розповів член Комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКП, народний депутат Сергій Нагорняк в телеефірі. За його словами, влітку в мережі буде суттєво менше струму саме через технічне обслуговування енергоблоків, зокрема атомних станцій.

«Вони не будуть давати того об’єму електричної енергії в мережу», — зазначає депутат. До того ж, за його словами, сонячна генерація не може повністю компенсувати цей дефіцит, оскільки її пік припадає на години, коли навантаження на систему є найнижчим — у середині дня.

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А от у вечірній час, коли українці активно користуються електроприладами, попит зростає, а генерація падає. Сергій Нагорняк пропонує три конкретні кроки, які можуть допомогти уникнути найгіршого сценарію:

збільшення граничної ціни на електроенергію в вечірній час для імпортерів: це має стимулювати постачальників активніше закуповувати електрику за кордоном і продавати її в Україну саме у пікові години;

це має стимулювати постачальників активніше закуповувати електрику за кордоном і продавати її в Україну саме у пікові години; залучення державних компаній до імпорту: депутат пропонує, щоб «Енергоатом» та «Укргідроенерго» стали державними трейдерами, які могли б купувати електрику за кордоном і забезпечувати нею споживачів у критичні моменти;

депутат пропонує, щоб «Енергоатом» та «Укргідроенерго» стали державними трейдерами, які могли б купувати електрику за кордоном і забезпечувати нею споживачів у критичні моменти; підтримка домогосподарств у встановленні сонячних панелей з акумуляторами: таке рішення дозволить генерувати електроенергію вдень і споживати її у вечірній час, зменшуючи навантаження на мережу.

«Чи піде уряд та регулятор на такі кроки — поки не відомо. Але це може стати єдиною альтернативою в умовах обмеженої генерації», — підсумував Нагорняк. Інший народний депутат, Олексій Кучеренко з фракції «Батьківщина», малює іншу картину. Він закликає українців не розслаблятися і не ховати далеко генератори та акумулятори.

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«Ми в зоні турбулентності. У нас немає профіциту потужності і ми будемо постійно балансувати на межі дефіциту», — зазначає парламентар. На його думку, навіть без урахування загроз з боку росії, в українській енергосистемі можливі збої, і їх кількість лише зростатиме. А з наближенням літньої спеки, коли кондиціонери та вентилятори працюватимуть на повну потужність, споживання електроенергії істотно зросте.

«Можуть бути локальні проблеми по території України з певними обмеженнями», — прогнозує Кучеренко. Йдеться не про повномасштабні блекаути, як узимку 2022−2023 років, але про графіки відключень за регіонами цілком може йтися.

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