Укренерго у травні проведе спецаукціон на закупівлю «швидких» резервів — Finance.ua

Укренерго у травні проведе спецаукціон на закупівлю «швидких» резервів Сьогодні 10:47 — Енергетика

Укренерго у травні проведе спецаукціон на закупівлю «швидких» резервів

НЕК «Укренерго» на спеціальному аукціоні з допоміжних послуг 27 травня планує закупити 550 МВт автоматичного резерву відновлення частоти (аРВЧ).

Як передає Укрінформ , про це повідомляє пресслужба компанії.

«За результатами спецаукціону Укренерго планує законтрактувати послуги з надання автоматичного резерву відновлення частоти (аРВЧ) терміном на п’ять років. Загальна потужність послуг, які планується придбати, складе 550 МВт. Переможці аукціону мають почати надавати послугу з 1 грудня 2026 року», — йдеться у повідомленні.

Аукціон, який відбудеться 27 травня, стане четвертою закупівлею допоміжних послуг на 5 років із відтермінуванням початку надання послуги.

Як повідомлялося, 24 грудня 2024 року НЕК «Укренерго» провела третій конкурентний спецаукціон із придбання допоміжних послуг строком на 5 років. На аукціоні купували послуги автоматичного резерву відновлення частоти (аРВЧ).

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Допоміжні послуги з надання автоматичного резерву відновлення частоти — це послуги з готовності генеруючого обладнання постійно реагувати на зміну міждержавних перетоків між енергосистемами України та сусідніх держав. Цей резерв надається автоматично, а час повної активації не перевищує 15 хвилин.

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