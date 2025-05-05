Укренерго у травні проведе спецаукціон на закупівлю «швидких» резервів — Finance.ua
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Укренерго у травні проведе спецаукціон на закупівлю «швидких» резервів

Енергетика
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Укренерго у травні проведе спецаукціон на закупівлю «швидких» резервів
Укренерго у травні проведе спецаукціон на закупівлю «швидких» резервів
НЕК «Укренерго» на спеціальному аукціоні з допоміжних послуг 27 травня планує закупити 550 МВт автоматичного резерву відновлення частоти (аРВЧ).
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба компанії.
«За результатами спецаукціону Укренерго планує законтрактувати послуги з надання автоматичного резерву відновлення частоти (аРВЧ) терміном на п’ять років. Загальна потужність послуг, які планується придбати, складе 550 МВт. Переможці аукціону мають почати надавати послугу з 1 грудня 2026 року», — йдеться у повідомленні.
Аукціон, який відбудеться 27 травня, стане четвертою закупівлею допоміжних послуг на 5 років із відтермінуванням початку надання послуги.
Як повідомлялося, 24 грудня 2024 року НЕК «Укренерго» провела третій конкурентний спецаукціон із придбання допоміжних послуг строком на 5 років. На аукціоні купували послуги автоматичного резерву відновлення частоти (аРВЧ).
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Допоміжні послуги з надання автоматичного резерву відновлення частоти — це послуги з готовності генеруючого обладнання постійно реагувати на зміну міждержавних перетоків між енергосистемами України та сусідніх держав. Цей резерв надається автоматично, а час повної активації не перевищує 15 хвилин.
За матеріалами:
Finance.ua
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