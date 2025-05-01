В Україні анонсували введення одного гігавату нової генерації у 2025 році — Finance.ua
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В Україні анонсували введення одного гігавату нової генерації у 2025 році

Енергетика
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В Україні анонсували введення одного гігавату нової генерації у 2025 році
В Україні анонсували введення одного гігавату нової генерації у 2025 році
У 2025 році в Україні планують ввести близько 1 ГВт нової генерації для відновлення енергетики після російських атак.
Про це йшлося на засіданні Антикризового енергетичного штабу під головуванням прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.
За даними Міністерства енергетики, з 30 грудня 2024 року обмеження електроенергії для побутових споживачів не застосовуються, для бізнесу — мінімізовано.
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«Також затверджені графіки відновлення, і у 2025 році планується введення близько 1 ГВт нової генерації, 170 МВт уже працює», — йдеться в повідомленні Кабміну.
За даними Міненерго, загалом після атак ворога відновлено 1,5 ГВт потужності.
«Важливо також зберегти ритмічну міжнародну підтримку», — зазначив Шмигаль.
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Нагадаємо, станом на 2024 рік внаслідок ударів російських ракет і дронів було знищено близько 9 ГВт потужностей української генерації.
Президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна планує побудувати до 1 ГВт нової генерації до кінця 2024 року. Як повідомляв у вересні минулого року колишній очільник «Укренерго» Володимир Кудрицький, з анонсованого «гігавата Зеленського» в Україні було побудовано лише близько 60 МВт
У січні Шмигаль заявив, що у 2025 році перед енергетиками стоїть задача ввести в роботу майже 900 МВт потужностей об’єктів розподіленої генерації.
За матеріалами:
Економічна Правда
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