В Україні анонсували введення одного гігавату нової генерації у 2025 році — Finance.ua

В Україні анонсували введення одного гігавату нової генерації у 2025 році Сьогодні 19:15 — Енергетика

В Україні анонсували введення одного гігавату нової генерації у 2025 році

У 2025 році в Україні планують ввести близько 1 ГВт нової генерації для відновлення енергетики після російських атак.

Про це йшлося на засіданні Антикризового енергетичного штабу під головуванням прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.

За даними Міністерства енергетики, з 30 грудня 2024 року обмеження електроенергії для побутових споживачів не застосовуються, для бізнесу — мінімізовано.

«Також затверджені графіки відновлення, і у 2025 році планується введення близько 1 ГВт нової генерації, 170 МВт уже працює», — йдеться в повідомленні Кабміну.

За даними Міненерго, загалом після атак ворога відновлено 1,5 ГВт потужності.

«Важливо також зберегти ритмічну міжнародну підтримку», — зазначив Шмигаль.

Нагадаємо, станом на 2024 рік внаслідок ударів російських ракет і дронів було знищено близько 9 ГВт потужностей української генерації.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна планує побудувати до 1 ГВт нової генерації до кінця 2024 року. Як повідомляв у вересні минулого року колишній очільник «Укренерго» Володимир Кудрицький, з анонсованого «гігавата Зеленського» в Україні було побудовано лише близько 60 МВт

У січні Шмигаль заявив, що у 2025 році перед енергетиками стоїть задача ввести в роботу майже 900 МВт потужностей об’єктів розподіленої генерації.

Економічна Правда За матеріалами:

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