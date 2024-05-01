Посол України в Польщі про призупинення консульських послуг: це тимчасовий вимушений крок — Finance.ua

Посол України в Польщі про призупинення консульських послуг: це тимчасовий вимушений крок Сьогодні 20:23 — Казна та Політика

Посол України в Польщі про призупинення консульських послуг: це тимчасовий вимушений крок

Посол України в Польщі Василь Зварич прокоментував ситуацію з призупиненням консульських послуг чоловікам від 18 років. Зокрема, в інтерв'ю проєкту Sestry він зазначив, що це був вимушений крок — тимчасово призупинити приймання заявок, щоб вони не накопичувались.

«Нам потрібно трохи часу, щоб технічно підготуватися до того, як 18 травня запрацює закон про мобілізацію, щоб підтягнути всі алгоритми взаємодії міжвідомчих інформаційних систем, бо прийняття і опрацювання заявок відбувається в електронному режимі. Міністерства повинні відпрацювати цей алгоритм — і ми все відновимо дуже швидко», — сказав посол, уточнивши, що зараз йде підготовка до «технічно правильної формули» опрацювання таких заявок в майбутньому.

Водночас він зауважив, що всі заявки, які були подані до 23 квітня до консульських установ, у тому числі на отримання паспорта, опрацьовуються і паспорти будуть видані.

«Варто сказати, що видача оформлених паспортів в консульських установах не припинялась. Щоб тут не було спекуляцій навколо цього. По-друге, треба чітко розрізняти консульські установи від філій ДП „Документ“, яке підпорядковане безпосередньо Державній міграційній службі України і жодного відношення до консульських установ чи до МЗС не має. Тому, коли показують черги незадоволених громадян, це не біля консульських установ, це у цих філіях ДП „Документ“. У нас, на щастя, жодного ажіотажу не було», — запевнив Зварич.

Читайте також У Паспортному сервісі пояснили, хто з чоловіків може отримати документи за кордоном

Він зазначив, що тимчасово призупинили лише прийняття заявок від чоловіків призовного віку. «Але якщо громадянин України потрапляє в якусь халепу і потребує консульської підтримки, то, звісно, таку допомогу ми надаємо, незалежно від того, цей чоловік призовного віку чи ні», — зауважив дипломат.

За словами Зварича, після 18 травня заявки будуть прийматись у всіх категорій чоловіків. «Але, очевидно, будуть якісь додаткові вимоги, які заявник, згідно із законом, повинен виконати, щоб отримати відповідну консульську послугу. Закон України єдиний для всіх — і для чоловіків, які проживають в Україні, і для тих громадян України, які проживають за кордоном. Звичайно, в кожному випадку є свої винятки, які чітко передбачені законом. Але передусім тут йдеться про те, щоб кожен громадянин України, чоловік призовного віку, мав можливість верифікувати свої дані в реєстрах військовозобов'язаних. Зараз, власне, створюється такий механізм, щоб кожен громадянин, який проживає за кордоном, мав можливість зробити це онлайн, без необхідності їхати для цього в Україну», — сказав Зварич.

Читайте також Українці в Німеччині зможуть отримати альтернативу недійсному паспорту, але не всі

Він додав, що станом на сьогодні не має точної цифри, скільки українських чоловіків призовного віку перебуває за кордоном, але актуалізовані дані в реєстрах дозволять це встановити.

Також Зварич сказав, що Україна не зверталась за допомогою до країн-союзників у питанні допомоги з поверненням наших громадян.

«Ми офіційно не звертались ані до польської сторони, ані до будь-кого з партнерів, щоб якимось чином нам сприяли, допомагали у питанні повернення наших громадян в Україну. Бо це дійсно дуже особливе питання», — повідомив він.

Читайте також Уряд вніс зміни в оформлення закордонного паспорта для дітей зі статусом

Посол запевнив, що українців-студентів, які зараз навчаються у Польщі і підпадають у категорію віку 18+, не мобілізуватимуть.

«У нас студенти не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, ніхто їх не змусить припинити навчання за кордоном тільки тому, що вступив у дію закон про мобілізацію», — сказав Зварич.

Довідка Finance.ua:

23 квітня з’явились повідомленні, що українським чоловікам призовного віку стали недоступними консульські послуги за кордоном;

згодом очільник Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба в мережі X прокоментував цю інформацію, зазначивши, що перебування за кордоном не звільняє громадянина від обовʼязків перед Батьківщиною;

уряд ухвалив рішення, згідно з яким отримати паспорт громадянина України та паспорт для виїзду за кордон військовозобов'язані чоловіки 18−60 років зможуть тільки на території України.

УНІАН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.