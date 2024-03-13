Посадовці медзакладів, адвокатка, благодійниця: СБУ викрили нові схеми для ухилянтів — Finance.ua

Посадовці медзакладів, адвокатка, благодійниця: СБУ викрили нові схеми для ухилянтів Сьогодні 09:26 — Кримінал

Посадовці медзакладів, адвокатка, благодійниця: СБУ викрили нові схеми для ухилянтів, Фото: ssu.gov.ua

СБУ викрила 5 нових схем для ухилянтів. У різних регіонах України затримали організаторів оборудок, які продавали військовозобов'язаним підроблені документи для втечі до ЄС. Вартість підробок становила до 16 тис. доларів.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

На Миколаївщині нейтралізували злочинну групу, що торгувала фіктивними довідками про непридатність до служби за станом здоров’я.

Серед фігурантів — очільниця місцевого благодійного фонду, яка підшукувала ухилянтів, та її спільниця — посадовиця лікарні. Вона фабрикувала медвисновки щодо наявності «тяжких захворювань» під час обстеження клієнтів.

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Далі фальшивку передавали заступниці головного лікаря обласного центру медико-соціальної експертизи, яка «підтверджувала діагнози» втікачів та призначала їм групи інвалідності.

Таким чином понад 15 ухилянтів планували використати це для виїзду до ЄС, але співробітники Служби безпеки запобігли втечі.

На Полтавщині викрили місцеву адвокатку, яка за гроші пропонувала втікачам від призову два варіанти «вирішення питання». Перший спосіб — надавала їм сфабриковані висновки ВЛК, другий — вносила до інформаційної системи «Шлях» для виїзду за кордон як водіїв міжнародних рейсів.

На Хмельниччині ліквідували ще одну схему нелегальної міграції за кордон. До її організації причетні лікар-психіатр військового шпиталю та представниця військово-лікарської комісії, які продавали фіктивні довідки про «погане здоров’я».

Потім підроблені документи подавали до військкомату для «списання» потенційних призовників з військового обліку.

На Прикарпатті затримали ділка, який «відмазував» ухилянтів від мобілізації.

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Для цього він продавав їм підроблені висновки про інвалідність, які отримував через власні зв’язки в одному з київських центрів медико-соціальної експертизи.

У Львові ліквідували ще один канал втечі за кордон, що діяв під виглядом вантажних перевезень. Під час комплексних заходів затримано ділка, який оформлював своїх клієнтів водіями благодійного фонду.

За всіма викритими фактами триває розслідування для встановлення всіх обставин злочинів та притягнення винних до відповідальності.

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