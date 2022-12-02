Попит на Starlink в Україні зріс у 10 разів — Finance.ua

Попит на Starlink в Україні зріс у 10 разів Сьогодні 18:19 — Технології&Авто

Попит на Starlink в Україні зріс у 10 разів

Через відключення світла і загрози блекауту, попит на Starlink в Україні серед клієнтів «Нової пошти» зріс в десять разів.

Про це йдеться в матеріалі Forbes Україна.

«Раніше ми доставляли до п’яти Starlink в день, тепер ми привозимо від 50 одиниць щодня», — розповів Forbes Михайло Глушко, директор з продукту міжнародної доставки Nova Poshta Global.

За неповний 2022 рік «Нова пошта» завезла в Україну понад 1100 терміналів Starlink.

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Поточний рекорд найбільшого приватного поштового оператора — 250 пристроїв за добу. Їх доставили 25 листопада, через два дні після масштабних російських обстрілів і блекауту.

У ритейлера Stylus в понад 1000 штук у передзамовленнях на місяць наперед, розказав Forbes CEO Андрій Карпюк. Stylus закупає термінали малими партіями по 5-20 штук й одразу перепродає замовникам.

З початку війни служба доставки Meest доставила близько пів мільйона посилок з Європи та США.

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«З них близько 10 000 — генератори, зарядні станції та звичайно Starlink», — каже Журавель. Закупатися обладнанням на випадок блекауту українці почали ближче до осені.

Нагадаємо, щомісячна ціна сервісів Starlink виросте з $60 до $75. Нова ціна буде застосовуватися з 29 грудня. Крім того, при замовленні терміналу Starlink з офіційного сайту в Україну, доведеться заплатити $700 доларів і ще $50 за доставку. Раніше замовити термінал в Україну можна було за $385.

Кабінет міністрів України затвердив необхідні документи, щоб Starlink завозилися в Україну без мита і ПДВ.

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