Попит на Starlink в Україні зріс у 10 разів — Finance.ua

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Попит на Starlink в Україні зріс у 10 разів

Технології&Авто
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Попит на Starlink в Україні зріс у 10 разів
Попит на Starlink в Україні зріс у 10 разів
Через відключення світла і загрози блекауту, попит на Starlink в Україні серед клієнтів «Нової пошти» зріс в десять разів.
Про це йдеться в матеріалі Forbes Україна.
«Раніше ми доставляли до п’яти Starlink в день, тепер ми привозимо від 50 одиниць щодня», — розповів Forbes Михайло Глушко, директор з продукту міжнародної доставки Nova Poshta Global.
За неповний 2022 рік «Нова пошта» завезла в Україну понад 1100 терміналів Starlink.
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Поточний рекорд найбільшого приватного поштового оператора — 250 пристроїв за добу. Їх доставили 25 листопада, через два дні після масштабних російських обстрілів і блекауту.
У ритейлера Stylus в понад 1000 штук у передзамовленнях на місяць наперед, розказав Forbes CEO Андрій Карпюк. Stylus закупає термінали малими партіями по 5-20 штук й одразу перепродає замовникам.
З початку війни служба доставки Meest доставила близько пів мільйона посилок з Європи та США.
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«З них близько 10 000 — генератори, зарядні станції та звичайно Starlink», — каже Журавель. Закупатися обладнанням на випадок блекауту українці почали ближче до осені.
Нагадаємо, щомісячна ціна сервісів Starlink виросте з $60 до $75. Нова ціна буде застосовуватися з 29 грудня. Крім того, при замовленні терміналу Starlink з офіційного сайту в Україну, доведеться заплатити $700 доларів і ще $50 за доставку. Раніше замовити термінал в Україну можна було за $385.
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Кабінет міністрів України затвердив необхідні документи, щоб Starlink завозилися в Україну без мита і ПДВ.

Як працює Starlink та допомагає Україні у війні 🧐

За матеріалами:
Forbes.ua
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