Попит на іноземну валюту в Україні знизився: у НБУ пояснили причини — Finance.ua

Попит на іноземну валюту в Україні знизився: у НБУ пояснили причини Сьогодні 15:17 — Казна та Політика

Попит на іноземну валюту в Україні знизився: у НБУ пояснили причини

У лютому 2025 року чистий попит на іноземну валюту знизився порівняно з січнем як на безготівковому, так і на готівковому сегментах валютного ринку.

Про це йдеться у Макроекономічному та монетарному огляді НБУ (березень 2025 року).

Чому впав попит на валюту

У Нацбанку зазначають, зниження попиту на валюту зумовлювалося відносно стійкою ситуацією з експортом.

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Ще однією причиною стало поліпшення курсових очікувань населення на тлі заходів НБУ з посилення процентної політики та підтримання стійкості валютного ринку.

У результаті інтервенції НБУ з продажу іноземної валюти в лютому знизилися і становили 3,1 млрд доларів.

За даними НБУ, офіційний курс гривні до долара та євро зміцнився у лютому, а різниця між готівковим та офіційним курсами не перевищувала 0,7%.

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Нагадаємо, Нацбанк розглядає можливість зміни основної курсоутворюючої валюти з долара на євро. Однак до рішення ще далеко. Пишний заявив, що НБУ буде підходити до вирішення цього питання комплексно, і зараз аналізуються та розглядаються різні варіанти.

Також глава НБУ повідомляв , очікуваних обсягів зовнішньої підтримки буде достатньо для беземісійного фінансування дефіциту бюджету та підтримання стійкої ситуації на валютному ринку.

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