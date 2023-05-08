Попри війну в Україні відкривається більше нових бізнесів, аніж закривається (інфографіка) — Finance.ua

Попри війну в Україні відкривається більше нових бізнесів, аніж закривається (інфографіка) Сьогодні 12:01 — Особисті фінанси

Попри війну в Україні відкривається більше нових бізнесів, аніж закривається (інфографіка)

На початок квітня 2023 року кількість зареєстрованих ФОПів становить майже 2 мільйони, а компаній — понад 1,2 мільйони. Закриті ФОПи за цей рік були повністю компенсовані новими відкритими справами. А кількість новозареєстрованих компаній у 5,6 разів перекриває чисельність бізнесів, що припинили роботу.

Про це повідомляє Опендатабот, посилаючись на дані ЄДР.

«Попри усі кризи, спричинені бойовими діями та масовими блекаутами, перший рік повномасштабної війни не став рекордним за кількістю закритих справ», — сказано в повідомленні.

Інфографіка: Опендатабот

Станом на початок квітня 2023 року за рік було закрито 203 921 ФОП. У попередні роки, в середньому, в Україні закривалось 260 тисяч ФОПів на рік.

«Важливо, що кількість новостворених справ із залишком перекриває чисельність бізнесів, що припинили роботу. За той самий період було зареєстровано 208 936 нових ФОПів», — наголошують в Опендатабот.

На противагу малому та середньому бізнесу, кількість нових компаній значно перевищила чисельність закритих справ. За час великої війни було зареєстровано понад 32 тисячі компаній, а припинили роботу та стали неактивними 5 728 бізнесів.

Станом на початок квітня 2023 року в Україні зареєстровано 1,9 млн ФОП та 1,2 млн компаній.

Нагадаємо, що від початку повномасштабної війни та майже до кінця березня Єдиний державний реєстр не працював — отже, ані зареєструвати нову справу, ані закрити існуючу в юридичному полі було неможливо. Усі наведені в матеріалі дані стосуються періоду з з 1 квітня 2022 року по 1 квітня 2023 року.

Довідка Finance.ua:

бізнес, адаптувавшись до умов повномасштабної війни, у квітні позитивно оцінив результати своєї діяльності порівняно з попереднім місяцем вперше з жовтня 2021 року;

Кабінет міністрів України затвердив виплати компенсацій компаніям, які протягом року виплачують працівникам заробітну плату в розмірі не менше трьох мінімальних зарплат. Механізм запрацює з 1 січня 2024 року;



українські підприємства очікують, середнє значення обмінного курсу через 12 місяців становитиме близько 42,18 грн/дол. США.

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