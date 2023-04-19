Бізнес зможе отримати компенсацію за працевлаштування безробітних: що відомо — Finance.ua

Бізнес зможе отримати компенсацію за працевлаштування безробітних: що відомо Сьогодні 10:03 — Особисті фінанси

Бізнес зможе отримати компенсацію за працевлаштування безробітних: що відомо

Кабінет міністрів України затвердив виплати компенсацій компаніям, які протягом року виплачують працівникам заробітну плату в розмірі не менше трьох мінімальних зарплат. Механізм запрацює з 1 січня 2024 року.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

«Уряд затвердив порядки надання компенсації роботодавцям частини фактичних витрат, пов’язаних із сплатою єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за створення нових робочих місць та за прийом на роботу офіційно зареєстрованих безробітних», — сказано в повідомленні.

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За словами міністерки економіки Юлії Свириденко, новий механізм запроваджує економічні стимули за працевлаштування зареєстрованих безробітних на нові робочі місця, а також сприятиме створенню нових робочих місць. Це в свою чергу сприятиме збільшенню зайнятості та зменшенню безробіття.

Що передбачає документ

Затверджений документ передбачає виплату компенсації у розмірі 50% фактичних витрат сплаченого єдиного внеску за працевлаштовану особу на нове робоче місце.

Компенсація виплачуватиметься роботодавцям, які протягом року виплачують працівникам заробітну плату в розмірі не менше трьох мінімальних зарплат.

За умови збереження такого рівня заробітної плати виплата компенсації здійснюватиметься за кожну працевлаштовану особу впродовж наступних 12 місяців за рахунок коштів державного бюджету, передбачених в бюджеті Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Також встановлюється, що компенсації суб’єктам малого підприємництва фактичних витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за працевлаштування зареєстрованих безробітних на нові робочі місця.

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Суб’єктам малого підприємництва будуть надавати компенсації у розмірі фактичних витрат сплаченого єдиного внеску за працевлаштованого на нове робоче місце зареєстрованого безробітного, який був направлений центром зайнятості.

Компенсація виплачуватиметься за умови, що строк працевлаштування становитиме не менше ніж на 2 роки, і виплачуватиметься кожний другий місяць впродовж цього періоду. Планується, що цей механізм запрацює вже цього року.

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