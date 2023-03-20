Офіційне безробіття зменшилося вдвічі: скільки українців отримують допомогу — Finance.ua

Офіційне безробіття зменшилося вдвічі: скільки українців отримують допомогу Сьогодні 14:03 — Особисті фінанси

Офіційне безробіття зменшилося вдвічі: скільки українців отримують допомогу

Рівень офіційного безробіття в Україні за останній рік упав більш ніж удвічі. Лише 61,6 тисячі громадян отримують допомогу.

Про це свідчать дані Державної служби зайнятості, які публікує НБУ.

За даними статистики, у лютому 2023 року кількість зареєстрованих безробітних впала до 150,0 тисяч, серед яких 106,7 тисячі — жінки. Рік тому було 313,8 тисяч безробітних.

Кількість зареєстрованих безробітних, які отримують допомогу з безробіття, впала за рік з 275,8 до 61,6 тисяч осіб.

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Потреба роботодавців у працівниках для заміщення вільних робочих місць (вакантних посад) скоротилася з 53,2 до 28,9 тисяч. Навантаження на одне вільне робоче місце впало з 6,0 до 5,0.

Нагадаємо, під час війни тривалість виплати допомоги з безробіття не може перевищувати 90 календарних днів. Крім того, максимальний розмір допомоги з безробіття з 1 січня 2023 року становитиме 6700 гривень — розмір мінімальної зарплати. Раніше в Україні сплачували 150% мінімалки. Розмір мінімальної допомоги з безробіття скорочено з 1800 до 1000 гривень.

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