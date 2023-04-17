Бізнес очікує курс понад 42 грн/$ — Finance.ua

Бізнес очікує курс понад 42 грн/$
Українські підприємства очікують, середнє значення обмінного курсу через 12 місяців становитиме близько 42.18 грн/дол. США.
Про це свідчать дані Нацбанку про ділові очікування бізнесу в Україні.
Частка респондентів, які очікують у наступні 12 місяців, що обмінний курс національної валюти не перевищить 42.00 грн/дол. США, становить 48.3%.
При цьому інфляційні очікування бізнесу поліпшуються другий квартал поспіль.
Зростання споживчих цін очікується на рівні 20.7% (у попередньому кварталі — 23.3%). Рівень споживчих цін у лютому 2023 року становив 24.9%.
Порівняно з попереднім кварталом зросла частка респондентів, які очікують інфляцію до 20.0% (на 9.1 п. п. — до 46.8%). Натомість суттєво зменшилася частка тих, хто очікує інфляцію понад 30.0% (на 12.1 п. п. — до 16.2%).
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