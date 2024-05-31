Понад 6 тисяч робочих місць: в Україні з’являться два нових індустріальні парки — Finance.ua

Понад 6 тисяч робочих місць: в Україні з’являться два нових індустріальні парки Сьогодні 09:15 — Казна та Політика

Понад 6 тисяч робочих місць: в Україні з’являться два нових індустріальні парки

Кабінет Міністрів України включив індустріальні парки «Тячів» на Закарпатті та «Сміла» на Черкащині до Реєстру індустріальних парків. Загальна кількість нових робочих місць, які планують створити на території цих двох індустріальних парків, перевищує 6 тисяч.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

«Розвиток індустріальних парків — важлива складова економічної політики підтримки українських виробників в рамках програми „Зроблено в Україні“. Адже завдяки новим виробничим майданчикам ми можемо допомогти бізнесу залучити більше інвестицій та створювати нові робочі місця, що також допоможе соціально-економічному розвитку регіонів», — зазначив заступник міністра економіки Віталій Кіндратів.

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Наразі до Реєстру індустріальних (промислових) парків внесено вже 81 індустріальний парк. У державному бюджеті на 2024 рік на виконання програми розвитку індустріальних парків закладено 1 мільярд гривень.

«Тячів»

Концепція індустріального парку «Тячів» передбачає, що на площі 61,47 га буде створено до 3100 нових робочих місць у переробній промисловості.

На його території будуть виготовляти скло та вироби із нього, працюватимуть деревопереробні підприємства, підприємства з обробки, оздоблення та різки декоративного та будівельного каменю, також буде відбуватись виробництво іншої продукції.

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Паралельно на території парку планують займатись науково-технічною діяльністю, працювати у сферах інформації й телекомунікацій, альтернативної енергетики, зберігання енергії та інших сумісних сферах діяльності.

«Сміла»

Своєю чергою індустріальний парк «Сміла» буде розташований на площі 61,32 га. Там планується створити до 3000 робочих місць у галузях переробки агропродукції та проведення науково-технічних досліджень.

Перспективними напрямками діяльності підприємств в індустріальному парку може бути виробництво та розвиток технологій, необхідних для відновлення та модернізації енергетичної інфраструктури України.

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Планується виготовляти компоненти та обладнання для вітро- та сонячних електростанцій, обладнання для зберігання виробленої енергії установок для виробництва біометану як чистого джерела енергії та багато чого іншого, необхідного для відновлення української енергетики.

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