Понад 100 млрд грн до бюджету: Мінфін оприлюднив результати продажу ОВДП — Finance.ua

Понад 100 млрд грн до бюджету: Мінфін оприлюднив результати продажу ОВДП Сьогодні 09:18 — Казна та Політика

Понад 100 млрд грн до бюджету: Мінфін оприлюднив результати продажу ОВДП

У 2025 році через випуск ОВДП до держбюджету залучено 103,3 млрд грн. Загалом упродовж воєнного стану від розміщення ОВДП на аукціонах залучили майже 1,6 трлн грн в еквіваленті.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства фінансів України.

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Минулого місяця від випуску державних облігацій було залучено 47,3 млрд грн в еквіваленті:

30,4 млрд грн;

201 млн доларів США;

191 млн євро.

Безпека і оборона є головним напрямом спрямування коштів, що залучені від випуску ОВДП.

Інвестиції в державні облігації разом із міжнародною фінансовою допомогою продовжують сприяти фінансовій стійкості країни в умовах повномасштабної війни.

У міністерстві повідомили, в обігу перебувають ОВДП на понад 1,83 трлн гривень.

Найбільша частка знаходиться у комерційних банків (46,8%) та НБУ (36,9%).

Частка юридичних осіб та фізичних осіб — 9,5% та 4,7% відповідно. Частка нерезидентів складає 1,2%, страхових компаній — 1%, а територіальних громад — 0,02%.

Обсяг інвестицій юридичних та фізичних осіб за рік (1 квітня 2025 року до 1 квітня 2024 року) зріс на 24% до 260 млрд грн.

Водночас частка фізичних осіб у загальному обсязі ОВДП збільшилась у порівнянні з минулим роком до 4,7% станом на початок квітня 2025 року (у квітні 2024 року — 3,6%).

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Середньозважена дохідність ОВДП, номінованих у гривні, у березні дорівнювала 16,4%, у доларі — 4,5%, у євро — 3,24%.

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