Понад 100 млрд грн до бюджету: Мінфін оприлюднив результати продажу ОВДП — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Понад 100 млрд грн до бюджету: Мінфін оприлюднив результати продажу ОВДП

Казна та Політика
4
Понад 100 млрд грн до бюджету: Мінфін оприлюднив результати продажу ОВДП
Понад 100 млрд грн до бюджету: Мінфін оприлюднив результати продажу ОВДП
У 2025 році через випуск ОВДП до держбюджету залучено 103,3 млрд грн. Загалом упродовж воєнного стану від розміщення ОВДП на аукціонах залучили майже 1,6 трлн грн в еквіваленті.
Про це йдеться у повідомленні Міністерства фінансів України.
Читайте також
Минулого місяця від випуску державних облігацій було залучено 47,3 млрд грн в еквіваленті:
  • 30,4 млрд грн;
  • 201 млн доларів США;
  • 191 млн євро.
Безпека і оборона є головним напрямом спрямування коштів, що залучені від випуску ОВДП.
Інвестиції в державні облігації разом із міжнародною фінансовою допомогою продовжують сприяти фінансовій стійкості країни в умовах повномасштабної війни.
Понад 100 млрд грн до бюджету: Мінфін оприлюднив результати продажу ОВДП
У міністерстві повідомили, в обігу перебувають ОВДП на понад 1,83 трлн гривень.
Найбільша частка знаходиться у комерційних банків (46,8%) та НБУ (36,9%).
Читайте також
Частка юридичних осіб та фізичних осіб — 9,5% та 4,7% відповідно. Частка нерезидентів складає 1,2%, страхових компаній — 1%, а територіальних громад — 0,02%.
Обсяг інвестицій юридичних та фізичних осіб за рік (1 квітня 2025 року до 1 квітня 2024 року) зріс на 24% до 260 млрд грн.
Водночас частка фізичних осіб у загальному обсязі ОВДП збільшилась у порівнянні з минулим роком до 4,7% станом на початок квітня 2025 року (у квітні 2024 року — 3,6%).
Читайте також
Середньозважена дохідність ОВДП, номінованих у гривні, у березні дорівнювала 16,4%, у доларі — 4,5%, у євро — 3,24%.
Понад 100 млрд грн до бюджету: Мінфін оприлюднив результати продажу ОВДП
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems