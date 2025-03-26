Мінфін розмістив ОВДП на 6,7 млрд гривень та $201 млн — Finance.ua

Мінфін розмістив ОВДП на 6,7 млрд гривень та $201 млн Сьогодні 15:27 — Фондовий ринок

Мінфін розмістив ОВДП на 6,7 млрд гривень та $201 млн

Міністерство фінансів 25 березня розмістило облігацій внутрішньої державної позики на 6,7 млрд гривень та 201 млн доларів.

Про це йдеться у повідомленні Мінфіну.

Читайте також Що буде з курсом долара та дохідністю ОВДП: прогноз ICU

Розміщено папери з терміном обігу 1,4 року на 4,7 млрд гривень під 16,35% річних та 2,4 року — на 2 млрд гривень під 17,45% річних.

Папери в доларах мають строки обігу 1 рік і дохідність 4,5% річних.

Міністерство фінансів 8 листопада 2022 року розмістило військових облігацій на 43,7 млн гривень, що є найменшою сумою з початку війни.

Читайте також Українці за рік збільшили обсяг інвестицій в ОВДП на понад 30%

До цього найменша сума була залучена 4 жовтня 2022 року — 44,5 млн гривень.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.