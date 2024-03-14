Польський бізнес в Україні втратив сотні мільйонів доларів через блокування кордону — Finance.ua

Польський бізнес в Україні втратив сотні мільйонів доларів через блокування кордону Сьогодні 10:14 — Фондовий ринок

Польський бізнес в Україні втратив сотні мільйонів доларів через блокування кордону

Через блокування кордонів польськими фермерами, польські компанії, що ведуть бізнес в Україні, зазнають збитків на сотні мільйонів доларів.

Про це заявив голова Ради міжнародного товариства польських підприємців в Україні Шимон Ващин під час пресконференції в Українському кризовому медіацентрі, передає Укрінформ.

«Це прямі збитки від недопоставлених товарів та неможливості виконати домовленості бізнесами обох сторін. Конкретної цифри не можу назвати, але це десятки й сотні мільйонів доларів», — заявив Ващин.

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Також він навів дані дослідження Європейської бізнес-асоціації, згідно з якими кожна польська компанія із 44 опитаних в Україні через страйки на кордоні втратила в середньому по 700 тис. дол. Це не тільки прямі втрати, а й штрафи через недотримання умов контрактів, зокрема постачання товарів не в повному обсязі. Особливо від цього потерпає будівельна сфера.

«Ми не можемо бути впевненими у можливості регулярних поставок, тому відносини з нашими партнерами перебувають під загрозою. Потрібні гарантії, які підприємці по обидва боки кордону зараз, на жаль, не в змозі надати», — зауважив Ващин.

В організації сподіваються, що сторони досягнуть згоди і блокування кордону припиниться до 28 березня. Що має позитивно вплинути і на переговори України щодо вступу в ЄС, впевнені представники польських підприємців в Україні.

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«Сподіваємося, що зустріч між міністрами сільського господарства України та Польщі, яка відбудеться наступного тижня, сприятиме вирішенню непорозумінь між урядами, в тому числі. Впевнений, всі ці дії є підготовкою до міжурядових консультацій, які нарешті знову відбудуться 28 березня у Варшаві. Тому до цього часу маємо знайти спільне рішення проблеми та задовольнити інтереси підприємців обох сторін», — додав Даріуш Ґурчинський, член Ради міжнародного товариства польських підприємців в Україні.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у відеозверненні 3 березня заявив, що ситуація на кордоні з Польщею, де відбувається блокування руху вантажівок, вже давно вийшла за межі економіки та моралі.

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Із 9 лютого 2024 року на території Польщі біля кордону з Україною тривають акції протесту фермерів на дорогах, які ведуть до пунктів пропуску. Головними вимогами протестувальників є заборона імпорту української агропродукції й відмова Польщі від європейського зеленого курсу.

За цей час сталося п’ять випадків висипання українських агрокультур з вантажних вагонів на колії чи з вантажівок на дороги.

Укрінформ За матеріалами:

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