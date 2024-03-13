Польські фермери пообіцяли тимчасово розблокувати пункт пропуску «Дорогуськ» для вантажівок — Finance.ua

Польські фермери пообіцяли тимчасово розблокувати пункт пропуску «Дорогуськ» для вантажівок Сьогодні 16:07

Польські фермери заявили, що тимчасово розблокують пункт пропуску «Дорогуськ» і пропустять вантажівки, які застрягли на кордоні.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на лідера польських протестувальників.

«Це жест від нас до українських водіїв, щоб вони могли повернутися до своїх родин і до своєї країни, яка все ще перебуває у складній ситуації, у час війни, і змушена протистояти росії», — сказав лідер протестувальників.

Після 14:00 за київським часом фермери з польського боку пропускатимуть до кордону вантажівки, які стоять у черзі.

Проте протестувальники наголосили, що цей крок не означає закінчення блокади. Наразі залишається невідомим, скільки часу КПП буде розблокованим.

Нагадаємо, за інформацією польської сторони, у середу, 13 березня, перед пунктом пропуску «Корчова — Краківець» розпочалися акції протесту і блокування руху вантажного транспорту.

Економічна Правда За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.