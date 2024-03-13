Польські фермери пообіцяли тимчасово розблокувати пункт пропуску «Дорогуськ» для вантажівок — Finance.ua
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Польські фермери пообіцяли тимчасово розблокувати пункт пропуску «Дорогуськ» для вантажівок

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Польські фермери заявили, що тимчасово розблокують пункт пропуску «Дорогуськ» і пропустять вантажівки, які застрягли на кордоні.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на лідера польських протестувальників.
«Це жест від нас до українських водіїв, щоб вони могли повернутися до своїх родин і до своєї країни, яка все ще перебуває у складній ситуації, у час війни, і змушена протистояти росії», — сказав лідер протестувальників.
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Після 14:00 за київським часом фермери з польського боку пропускатимуть до кордону вантажівки, які стоять у черзі.
Проте протестувальники наголосили, що цей крок не означає закінчення блокади. Наразі залишається невідомим, скільки часу КПП буде розблокованим.
Нагадаємо, за інформацією польської сторони, у середу, 13 березня, перед пунктом пропуску «Корчова — Краківець» розпочалися акції протесту і блокування руху вантажного транспорту.
За матеріалами:
Економічна Правда
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