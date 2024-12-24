Польські компанії планують збільшити працевлаштування українців — Finance.ua

Польські компанії планують збільшити працевлаштування українців Сьогодні 13:30 — Особисті фінанси

Польські компанії планують збільшити працевлаштування українців

Польські середні та великі компанії у 2025 році планують збільшити працевлаштування серед працівників з-за меж Євросоюзу, зокрема з України.

Про це йдеться в дослідженні «Мігранти в польських компаніях. Практика, прогнози і бар’єри у працевлаштуванні. Досвід працедавців», проведеному спільно Міграційною платформою EWL, компанією Legalito та Центром Східних досліджень Варшавського університету, передає Укрінформ з посиланням на EWL.

Опитування показало, що 61% великих і середніх польських компаній, які зараз наймають працівників з-за меж ЄС, зокрема з України, планують збільшити їх кількість у 2025 році.

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Як підкреслюється, це є чітким сигналом, що польські підприємства дедалі частіше у своїх планах щодо розвитку та інвестицій «спираються на потенціал транскордонних працівників, особливо в контексті вичерпання наявних каналів отримання працівників».

Зазначається, що в цьому контексті польські працедавці постають перед труднощами, зокрема польським міграційним законодавством, яке більшість польських роботодавців (50%) оцінює як складне.

Найбільшим викликом, на думку польських підприємців, є тривала процедураотримання дозволу на проживання для іноземних працівників (58%).

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«Кожен третій роботодавець декларує, що упорядкування нормативної бази збільшить працевлаштування іноземців приблизно на 25%, а кожен четвертий респондент висловив думку, що спрощення цих правил може призвести до зростання зайнятості іноземців до 50%», — зазначила з цього приводу експертка EWL Group Маргарита Нестеренко.

На думку авторів звіту, у світлі глобальних демографічних та економічних викликів польська влада має зосередитися на реформах ринку праці.

Речник EWL Анатолій Зимнін зазначив, що відсутність прозорих механізмів, які дозволяють польським компаніям залучати працівників з-за кордону, що необхідно для розвитку компаній, може зрештою призвести до зростання нелегальної та неконтрольованої міграції до Польщі.

Автори звіту також підкреслили, що, за даними Міністерства сім’ї, праці та соціальної політики РП, вже в 125 тис. польських компаній в Польщі працюють іноземці з понад 150 країн.

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