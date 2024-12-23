У яких містах Польщі найгірша ситуація з роботою — Finance.ua

У яких містах Польщі найгірша ситуація з роботою Сьогодні 17:21 — Особисті фінанси

У яких містах Польщі найгірша ситуація з роботою

Середній рівень безробіття в Польщі на кінець листопада склав 5%. Але в залежності від міста цей показник може сильно відрізнятися.

Про це повідомляє in Poland з посиланням на дані Головного статистичного управління.

«Інформація про безробіття в Польщі, яку зазвичай надає GUS, є досить загальною. Деякі воєводства завищують середній показник, тоді як інші значно занижують його. Однак нещодавно Головне статистичне управління оприлюднило більш конкретні дані — враховувалися конкретні міста та повіти», — сказано в повідомленні.

Найнижчий рівень безробіття зафіксовано у таких містах:

Катовіце — 1%;

Познань — 1,1%;

Варшава 1,4%;

Тихи (Сілезьке воєводство) — 1,5%;

Вроцлав — 1,7%;

Сопот — 1,9%;

Бєльсько-Бяла (Сілезьке воєводство) — 1,9%;

Ольштин — 2%;

Краків — 2,1%;

Гдиня — 2,2%.

Однак в деяких регіонах Польщі проблеми з безробіттям є набагато більшими. Варто зазначити, що рівень безробіття нерозривно пов’язаний з кількістю підприємців, які наймають працівників у тому чи іншому регіоні.

Найбільше безробіття зафіксовано у таких містах:

Перемишль — 7%;

Радом (Мазовецьке воєводство) — 7,4%;

Грудзьондз (Куявсько-Поморське воєводство) — 7,5%;

Влоцлавек (Куявсько-Поморське воєводство) — 7,7%;

Битом (Сілезьке воєводство) — 8%;

Хелм (Люблінське воєводство) — 8,2%;

Замошць (Люблінське воєводство) — 8,3%;

Остроленка (Мазовецьке воєводство) — 9,2%;

Пєкари-Шльонські (Сілезьке воєводство) — 9,4%;

Бяла Подляска (Люблінське воєводство) — 9,7%.

Нагадаємо, 18 грудня уряд прийняв проєкт закону про умови доручення роботи іноземцям на території Республіки Польща. Урядовці вилучили несприятливі положення щодо обов’язкового працевлаштування іноземців за трудовими договорами («умова о праце»). З проєкту було вилучено вкрай несприятливі положення щодо обов’язкового працевлаштування іноземців за трудовим договором, які критикували підприємці.

Близько 40% українців, які приїхали до Польщі до війни, заробляють не більше 4000 злотих нетто на місяць. Для біженців цей показник становить 60%.

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