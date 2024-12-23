У яких містах Польщі найгірша ситуація з роботою — Finance.ua

У яких містах Польщі найгірша ситуація з роботою
Середній рівень безробіття в Польщі на кінець листопада склав 5%. Але в залежності від міста цей показник може сильно відрізнятися.
Про це повідомляє in Poland з посиланням на дані Головного статистичного управління.
«Інформація про безробіття в Польщі, яку зазвичай надає GUS, є досить загальною. Деякі воєводства завищують середній показник, тоді як інші значно занижують його. Однак нещодавно Головне статистичне управління оприлюднило більш конкретні дані — враховувалися конкретні міста та повіти», — сказано в повідомленні.
Найнижчий рівень безробіття зафіксовано у таких містах:
- Катовіце — 1%;
- Познань — 1,1%;
- Варшава 1,4%;
- Тихи (Сілезьке воєводство) — 1,5%;
- Вроцлав — 1,7%;
- Сопот — 1,9%;
- Бєльсько-Бяла (Сілезьке воєводство) — 1,9%;
- Ольштин — 2%;
- Краків — 2,1%;
- Гдиня — 2,2%.
Однак в деяких регіонах Польщі проблеми з безробіттям є набагато більшими. Варто зазначити, що рівень безробіття нерозривно пов’язаний з кількістю підприємців, які наймають працівників у тому чи іншому регіоні.
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Найбільше безробіття зафіксовано у таких містах:
- Перемишль — 7%;
- Радом (Мазовецьке воєводство) — 7,4%;
- Грудзьондз (Куявсько-Поморське воєводство) — 7,5%;
- Влоцлавек (Куявсько-Поморське воєводство) — 7,7%;
- Битом (Сілезьке воєводство) — 8%;
- Хелм (Люблінське воєводство) — 8,2%;
- Замошць (Люблінське воєводство) — 8,3%;
- Остроленка (Мазовецьке воєводство) — 9,2%;
- Пєкари-Шльонські (Сілезьке воєводство) — 9,4%;
- Бяла Подляска (Люблінське воєводство) — 9,7%.
Нагадаємо, 18 грудня уряд прийняв проєкт закону про умови доручення роботи іноземцям на території Республіки Польща. Урядовці вилучили несприятливі положення щодо обов’язкового працевлаштування іноземців за трудовими договорами («умова о праце»). З проєкту було вилучено вкрай несприятливі положення щодо обов’язкового працевлаштування іноземців за трудовим договором, які критикували підприємці.
Близько 40% українців, які приїхали до Польщі до війни, заробляють не більше 4000 злотих нетто на місяць. Для біженців цей показник становить 60%.
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