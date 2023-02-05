Польські банки продовжили пільгові умови для українців — Finance.ua

Польські банки продовжили пільгові умови для українців Сьогодні 09:08 — Особисті фінанси

Польські банки продовжили пільгові умови для українців

Для українських біженців у Польщі деякі банки продовжили пільгові умови обслуговування рахунків та карток на різні терміни — від кількох місяців до року.

Про це повідомляє yavp.pl

Найбільші банки Польщі ще з початку війни в Україні підготували спеціальні пропозиції для громадян України, враховуючи відсутність у них деяких документів та можливості оплати комісій. Також більшість фінустанов зробили україномовні версії своїх мобільних додатків.

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Українським біженцям разом із тимчасовим захистом у Польщі надали право на грошові виплати, які можна отримати лише через польські банки. Загалом статус отримали 1,5 млн біженців, зараз у країні зареєстровані майже 1 млн наших громадян, які прибули після початку війни. Отже, всі вони залишаються клієнтами польських банків.

Декілька банківських установ продовжили дію спеціальної пропозиції для наших громадян. Зокрема, йдеться про скасування комісії за обслуговування рахунків та карток, зняття готівки з усіх банкоматів у Польщі та за кордоном, у тому числі в Україні.

PKO Bank Polski

Банк пропонує для громадян України «Рахунок без кордонів», який безкоштовно обслуговують протягом 12 місяців з дати відкриття.

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При відкритті рахунку не обов’язково вказувати адресу проживання в Польщі та польський номер телефону. Також банк скасував комісію за швидкий переказ до банку Kredobank та за іноземні перекази до будь-якого банку України. Пропозиція діє до кінця червня 2023 року.

Bank Pekao

Спеціальну пропозицію для громадян України продовжили ще на 1 рік також. Йдеться про нульову комісію за обслуговування рахунків, карток, зняття готівки з усіх банкоматів у Польщі та за кордоном, у тому числі в Україні.

Загалом пільгові умови діють протягом 2 років з дати укладення договору. Безкоштовні перекази з та до України всі клієнти банку зможуть робити до кінця 2023 року.

VeloBank

До кінця червня цей банк не нараховуватиме щомісячну комісію за обслуговування карток і рахунків у польських злотих, євро, доларах, фунтах стерлінгів та швейцарських франках.

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Українці також можуть безкоштовно вносити та знімати готівку у відділеннях банку та з платіжних рахунків банку для громадян України — у злотих та іноземній валюті. Також українські клієнти можуть безкоштовно знімати та вносити готівку в банкоматах, здійснювати перекази в Україну без комісії.

Santander

Банк пропонує безкоштовний доступ до особистого кабінету із пакетом послуг для громадян України:

нульовою комісією за перекази до/з українських банків;

звільнення корпоративних клієнтів від комісій за ведення рахунку компанії в злотих;

за ведення рахунку компанії у валюті, за дебетову картку компанії для рахунків у злотих та іноземній валюті;

за обслуговування корпоративних карток, випущених з 1 березня 2022.

Пільгова пропозиція для українців діятиме до кінця квітня 2023 року.

Більшість інших банків обслуговуватимуть рахунки громадян України протягом року з моменту відкриття рахунку або до кінця лютого 2023 року.

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