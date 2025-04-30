Поїзд Харків — Ворохта став флагманським та отримав назву «Єдність» — Finance.ua
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Поїзд Харків — Ворохта став флагманським та отримав назву «Єдність»

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Поїзд Харків — Ворохта став флагманським та отримав назву «Єдність»
Поїзд Харків — Ворохта став флагманським та отримав назву «Єдність»
Як повідомила Укрзалізниця, поїзд №½ Харків — Ворохта став флагманським та отримав назву «Єдність».
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У переліку гарантованих опцій цього флагманського поїзда будуть:
  • купейні вагони після капітального ремонту (вакуумні туалети, кондиціонери, розетки в купе) та нові вагони СВ;
  • приведені до сучасного стандарту вбиральні з дозаторами мила та накладками на унітази;
  • фірмова назва та логотип з урахуванням історії поїзда та маршруту.
Поїзд відправлятиметься під пісню «Заповіт» українського співака і військовослужбовця YARMAK.
Нагадуємо розклад: Поїзд №½ Харків — Ворохта відправляється з Харкова через день о 18:45 та прибуває до Ворохти о 13:59;
У зворотному напрямку: відправлення з Ворохти через день о 16:31, прибуття до Харкова — об 11:27.
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«Єдність» — це вже восьмий флагманський поїзд Укрзалізниці, зараз також курсують:
№ 15/16 Харків — Ясіня «Лесь Курбас»
№ 17/18 Харків — Ужгород «Сковорода»
№ 79/80 Дніпро — Львів «Січеслав»
№ 91/92 Київ — Львів «Леополіс»
№ 105/106 Київ — Одеса «Чорноморець»
№ 7/8 Київ — Чернівці «Буковина»
№ 95/96 Київ — Рахів «Гуцульщина».
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Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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