Поїзд Харків — Ворохта став флагманським та отримав назву «Єдність» Сьогодні 16:45 — Фондовий ринок

Поїзд Харків — Ворохта став флагманським та отримав назву «Єдність»

Як повідомила Укрзалізниця, поїзд №½ Харків — Ворохта став флагманським та отримав назву «Єдність».

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У переліку гарантованих опцій цього флагманського поїзда будуть:

купейні вагони після капітального ремонту (вакуумні туалети, кондиціонери, розетки в купе) та нові вагони СВ;

приведені до сучасного стандарту вбиральні з дозаторами мила та накладками на унітази;

фірмова назва та логотип з урахуванням історії поїзда та маршруту.

Поїзд відправлятиметься під пісню «Заповіт» українського співака і військовослужбовця YARMAK.

Нагадуємо розклад: Поїзд №½ Харків — Ворохта відправляється з Харкова через день о 18:45 та прибуває до Ворохти о 13:59;

У зворотному напрямку: відправлення з Ворохти через день о 16:31, прибуття до Харкова — об 11:27.

«Єдність» — це вже восьмий флагманський поїзд Укрзалізниці, зараз також курсують:

№ 15/16 Харків — Ясіня «Лесь Курбас»

№ 17/18 Харків — Ужгород «Сковорода»

№ 79/80 Дніпро — Львів «Січеслав»

№ 91/92 Київ — Львів «Леополіс»

№ 105/106 Київ — Одеса «Чорноморець»

№ 7/8 Київ — Чернівці «Буковина»

№ 95/96 Київ — Рахів «Гуцульщина».

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