Податкова у лютому перевиконала план надходжень до бюджету на 16 мільярдів — Finance.ua
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Податкова у лютому перевиконала план надходжень до бюджету на 16 мільярдів

Казна та Політика
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Податкова у лютому перевиконала план надходжень до бюджету на 16 мільярдів
Податкова у лютому перевиконала план надходжень до бюджету на 16 мільярдів
Перевиконання плану податкових надходжень у лютому склало 16 млрд гривень, що говорить про детінізацію торгівлі та зниження контрабанди.
Про це в коментарі Українському радіо розповів голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
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«Якщо говорити про лютий, то це +16%, або 16 млрд до плану (надходжень податків. — Ред.), а у співставленні 2023 та 2024 років є перевиконання взагалі в 2,4 раза. Це говорить про детінізацію, бо основний ресурс, який ми зараз отримуємо до державного бюджету, — це детінізація торгівлі, контрабанди, з якою ми боремося ще з 2019 року. Вимагайте чеки, коли ви щось купуєте, цим ви допомагаєте армії, допомагаєте зупинити ухилення від оподаткування. Ця детінізація дозволяє нам перевиконувати план», — сказав Гетманцев.
Він також нагадав, що Україна достатньо непогано пройшла два місяці 2024 року, майже без міжнародної допомоги.
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«Зазначу, що ми перевиконали два місяці цього року +23 млрд гривень до плану. Це 15,5%. І зібрали достатньо багато коштів в порівнянні з 2023 роком, навіть у кілька разів. При тому, що за лютий ми отримали лише 31 млрд гривень міжнародної допомоги. Ми профінансували в достатньому обсязі наші видатки, незважаючи на те, що цієї допомоги майже не було», — акцентував Гетманцев.
Раніше Гетманцев повідомляв, що частка тіньової економіки в Україні перевищує 50%. Найактивніше в чорній та сірій зоні працює сфера торгівлі, яка «харчується» контрабандою. Переважно йдеться про ринки підакцизних товарів — бензин, тютюн, алкоголь. Крім того, до величезних бюджетних втрат призводить корупція
За матеріалами:
Укрінформ
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