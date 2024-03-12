Податкова у лютому перевиконала план надходжень до бюджету на 16 мільярдів — Finance.ua

Податкова у лютому перевиконала план надходжень до бюджету на 16 мільярдів Сьогодні 20:43 — Казна та Політика

Податкова у лютому перевиконала план надходжень до бюджету на 16 мільярдів

Перевиконання плану податкових надходжень у лютому склало 16 млрд гривень, що говорить про детінізацію торгівлі та зниження контрабанди.

Про це в коментарі Українському радіо розповів голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

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«Якщо говорити про лютий, то це +16%, або 16 млрд до плану (надходжень податків. — Ред.), а у співставленні 2023 та 2024 років є перевиконання взагалі в 2,4 раза. Це говорить про детінізацію, бо основний ресурс, який ми зараз отримуємо до державного бюджету, — це детінізація торгівлі, контрабанди, з якою ми боремося ще з 2019 року. Вимагайте чеки, коли ви щось купуєте, цим ви допомагаєте армії, допомагаєте зупинити ухилення від оподаткування. Ця детінізація дозволяє нам перевиконувати план», — сказав Гетманцев.

Він також нагадав, що Україна достатньо непогано пройшла два місяці 2024 року, майже без міжнародної допомоги.

«Зазначу, що ми перевиконали два місяці цього року +23 млрд гривень до плану. Це 15,5%. І зібрали достатньо багато коштів в порівнянні з 2023 роком, навіть у кілька разів. При тому, що за лютий ми отримали лише 31 млрд гривень міжнародної допомоги. Ми профінансували в достатньому обсязі наші видатки, незважаючи на те, що цієї допомоги майже не було», — акцентував Гетманцев.

Раніше Гетманцев повідомляв , що частка тіньової економіки в Україні перевищує 50%. Найактивніше в чорній та сірій зоні працює сфера торгівлі, яка «харчується» контрабандою. Переважно йдеться про ринки підакцизних товарів — бензин, тютюн, алкоголь. Крім того, до величезних бюджетних втрат призводить корупція

Укрінформ За матеріалами:

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