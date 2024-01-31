Податкова порахувала, скільки заробили підприємці у Буковелі за 2023 рік — Finance.ua

Податкова порахувала, скільки заробили підприємці у Буковелі за 2023 рік Сьогодні 17:20 — Особисті фінанси

Податкова порахувала, скільки заробили підприємці у Буковелі за 2023 рік

Підприємці на курорті «Буковель» у 2023 році показали 4,6 млрд грн торгової виручки.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДПС в Івано-Франківській області.

«В курортному Буковелі торгова виручка в грудні минулого року зросла в 2,3 рази у порівнянні до листопада того ж року: з 258,9 до 601,3 мільйонів гривень. Загалом, за минулий рік усі суб'єкти господарювання, які здійснюють діяльність на курорті „Буковель“, показали 4,6 мільярда гривень торгової виручки», — сказано в повідомленні.

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Податківці пояснюють це значним зростанням кількості зареєстрованих бізнесом касових апаратів. З жовтня минулого року відновилися відповідальність суб'єктів господарювання за відсутність ведення фіскалізації готівкових розрахунків, або ведення її з порушеннями.

В ДПС також додали, що за результатами перевірок, проведених в минулому році та в січні 2024 року, податківці донарахували суб'єктам господарювання, які здійснюють діяльність в курортній зоні «Буковель», понад 5 мільйонів гривень штрафних санкцій за недотримання норм законодавства.

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Нагадаємо, з 1 жовтня для бізнесу знову запрацювали штрафи за незастосування касових апаратів (РРО/ПРРО). За останні три місяці минулого року податкова виявила 9100 порушень і оштрафувала бізнес на 136,1 млн грн. Найбільше порушників — у сфері торгівлі.

Раніше Державна податкова служба України нагадала , що здійснення господарської діяльності з перевезення пасажирів можливе лише за умови державної реєстрації суб'єктом господарювання із зазначенням відповідного виду діяльності та отримання відповідної ліцензії.

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