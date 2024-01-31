Податкова порахувала, скільки заробили підприємці у Буковелі за 2023 рік — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Податкова порахувала, скільки заробили підприємці у Буковелі за 2023 рік

Особисті фінанси
88
Податкова порахувала, скільки заробили підприємці у Буковелі за 2023 рік
Податкова порахувала, скільки заробили підприємці у Буковелі за 2023 рік
Підприємці на курорті «Буковель» у 2023 році показали 4,6 млрд грн торгової виручки.
Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДПС в Івано-Франківській області.
«В курортному Буковелі торгова виручка в грудні минулого року зросла в 2,3 рази у порівнянні до листопада того ж року: з 258,9 до 601,3 мільйонів гривень. Загалом, за минулий рік усі суб'єкти господарювання, які здійснюють діяльність на курорті „Буковель“, показали 4,6 мільярда гривень торгової виручки», — сказано в повідомленні.
Читайте також
Податківці пояснюють це значним зростанням кількості зареєстрованих бізнесом касових апаратів. З жовтня минулого року відновилися відповідальність суб'єктів господарювання за відсутність ведення фіскалізації готівкових розрахунків, або ведення її з порушеннями.
В ДПС також додали, що за результатами перевірок, проведених в минулому році та в січні 2024 року, податківці донарахували суб'єктам господарювання, які здійснюють діяльність в курортній зоні «Буковель», понад 5 мільйонів гривень штрафних санкцій за недотримання норм законодавства.
Читайте також
Нагадаємо, з 1 жовтня для бізнесу знову запрацювали штрафи за незастосування касових апаратів (РРО/ПРРО). За останні три місяці минулого року податкова виявила 9100 порушень і оштрафувала бізнес на 136,1 млн грн. Найбільше порушників — у сфері торгівлі.
Раніше Державна податкова служба України нагадала, що здійснення господарської діяльності з перевезення пасажирів можливе лише за умови державної реєстрації суб'єктом господарювання із зазначенням відповідного виду діяльності та отримання відповідної ліцензії.

ПРРО: сервіси, що допоможуть підприємцям 🔍

Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.