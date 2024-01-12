Податкова нагадала таксистам про обов’язкове застосовування РРО та ПРРО — Finance.ua

Податкова нагадала таксистам про обов’язкове застосовування РРО та ПРРО Сьогодні 19:30 — Особисті фінанси

Податкова нагадала таксистам про обов’язкове застосовування РРО та ПРРО

Державна податкова служба України нагадала, що здійснення господарської діяльності з перевезення пасажирів можливе лише за умови державної реєстрації суб'єктом господарювання із зазначенням відповідного виду діяльності та отримання відповідної ліцензії.

Про це йдеться на сайті податкової.

Зазначається, що з початку січня 2024 року ДПС здійснила контрольно-перевірочні заходи щодо суб'єктів господарювання та фізичних осіб, які надавали послуги з перевезення пасажирів за допомогою таксі, за результатами яких встановлено факти здійснення господарської діяльності без державної реєстрації фізичними особами, без отримання відповідної ліцензії, та відповідно проведення розрахунків без застосування РРО/ПРРО.

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Зокрема, працівниками ГУ ДПС у Житомирській області виявлено таксиста, який працював в «тіні». «За результатами проведеної перевірки на порушника складено та направлено до суду адміністративний протокол на підставі ст. 164 Кодексу України про адміністративні правопорушення», — йдеться в повідомленні.

Крім того, працівники Головного управління ДПС у Полтавській області провели перевірки Інтернет-служб таксі. Зазначається, що під час проведення фактичних перевірок встановлено та зафіксовано два факти здійснення господарської діяльності з перевезення пасажирів (надання послуг такс) без держеєстрації суб'єкта господарювання. Замовлення послуг здійснювалось через Інтернет.

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Ба більше, перевірки таксистів тривають і на Кіровоградщині. Зокрема, як повідомляє ГУ ДПС у Кіровоградській області, в ході фактичних перевірок встановлені факти порушень: не проведення розрахункових операцій через РРО/ПРРО; здійснення господарської діяльності з надання транспортних послуг без відповідної ліцензії; здійснення господарської діяльності без державної реєстрації як суб'єкта господарювання.

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