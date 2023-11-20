Штрафи за роботу без РРО: що треба знати підприємцям — Finance.ua

Штрафи за роботу без РРО: що треба знати підприємцям Сьогодні 08:36 — Особисті фінанси

Штрафи за роботу без РРО: що треба знати підприємцям

З 1 жовтня 2023 року знову набули чинності штрафи за порушення порядку використання РРО. Це передбачено відповідним законом, який вносить зміни до Податкового кодексу.

Про це йдеться у статті Finance.ua.

Скільки доведеться сплатити за порушення

Якщо підприємець надав товар чи послугу й не виписав за них чек, то при першій фіксації порушення він має сплатити 100% від суми реалізованого. При повторному порушенні закону сума штрафу зросте до 150%.

Умовно кажучи, продавши поза касою товару на 10 тис. грн, підприємцю загрожує штраф у 10 тис. грн. Удруге, бізнесмену доведеться викласти вже 15 тис. грн. Тобто все залежить від суми чека.

Водночас, для підприємців на єдиному податку, які не є платниками ПДВ та не продають підакцизні товари, технічно складні побутові товари, медичні засоби чи ювелірні вироби, з 1 жовтня 2023 року до 31 липня 2025-го передбачені такі штрафи за відсутність РРО: 25% вартості товарів/послуг у разі їх продажу без використання РРО або з використанням на неповну суму, а також 50% вартості проданих товарів/послуг за аналогічне повторне порушення.

Єдиний орган, який уповноважений перевіряти встановлення РРО, їхнє належне обслуговування та закриття звітів — Державна податкова служба. Лише вона уповноважена складати адмінматеріали.

Рішення щодо адмінстягнення можна оскаржити в суді.

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