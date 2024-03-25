Почалася реєстрація на грошову допомогу у шести областях: скільки та як можна отримати — Finance.ua

Почалася реєстрація на грошову допомогу у шести областях: скільки та як можна отримати Сьогодні 17:00

Почалася реєстрація на грошову допомогу у шести областях: скільки та як можна отримати

В неділю, 24 березня 2024 року, відкрито онлайн реєстрацію на багатоцільову грошову допомогу від ERC Ukraine / Естонська рада у справах біженців в Україні.

Про це повідомили на сайті організації.

Хто може отримати

Багатоцільова грошова допомога надається найбільш вразливим категоріям населення для покриття базових потреб, у тому числі продукти харчування, засоби гігієни та тимчасове житло. Розмір багатоцільової грошової допомоги: 3600 грн на місяць на 1 члена домогосподарства впродовж 3-х місяців.

Програма спрямована на допомогу домогосподарствам Запорізької, Донецької, Луганської, Харківської, Херсонської та Миколаївської областей із низьким рівнем доходу, що належать до вразливих категорій та на момент звернення перебувають у зазначених регіонах.

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Крок 1: дізнайтеся, чи маєте ви право на багатоцільову грошову допомогу від Естонської ради у справах біженців

Наразі програма доступна домогосподарствам Запорізької, Донецької, Луганської, Харківської, Херсонської та Миколаївської областей із низьким рівнем доходу, що належать до вразливих категорій та на момент звернення перебувають у зазначених регіонах. Пріоритетні вразливі групи:

Домогосподарства з дітьми, очолювані одинокою матір'ю / одиноким батьком

Домогосподарства, в яких жінка виступає єдиним годувальником

Домогосподарства з вагітними жінками

Домогосподарства з 3 і більше дітьми до 18 років

Домогосподарства з дітьми до 2 років

Домогосподарства з особами з інвалідністю 1 або 2 групи

Домогосподарства з особами, які мають тяжкі захворювання та потребують дороговартісного лікування

Домогосподарства, які складаються з людей похилого віку (60+)

Домогосподарства, в яких повністю або частково зруйноване житло

Домогосподарства, члени яких отримали поранення або загинули внаслідок активних бойових дій

Гуманітарна багатоцільова грошова допомога надається на основі індивідуальної оцінки домогосподарств з урахуванням різних соціально економічних критеріїв та критеріїв вразливості. Всі вразливості повинні бути підтверджені відповідними документами. Наявність категорії є необхідною умовою для участі в програмі, але не є гарантією отримання грошової допомоги.

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Рішення про попереднє схвалення ухвалюється на підставі інформації, наданої головним заявником, що представляє домогосподарство у комунікації з командою Естонської ради у справах біженців. Багатоцільова грошова допомога перераховується на банківський рахунок, зазначений головним заявником.

Термінова багатоцільова грошова допомога: домогосподарства, які протягом останнього місяця були переміщені, вимушено евакуйовані або безпосередньо постраждали від обстрілу/ракетного удару у зоні дії програми, можуть подати терміновий онлайн запит про надання багатоцільової грошової допомоги у відповідному розділі нижче. В такому випадку факт настання однієї з вказаних подій має бути підтверджено відповідними документами.

Домогосподарства, які отримують аналогічну допомогу від інших гуманітарних організацій, будуть виключені з програми надання допомоги від Естонської ради у справах біженців.

Домогосподарства, які мають на це право, можуть отримувати багатоцільову грошову допомогу від Естонської ради у справах біженців не частіше одного разу на рік. Винятки: повторно подати заяву на отримання багатоцільової грошової допомоги можна не раніше, ніж через шість місяців після отримання попередньої виплати, якщо домогосподарство набуло нового статусу вразливості на момент повторного звернення.

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Ці правила не поширюються на найбільш вразливі домогосподарства, які належать до категорій, що мають право на отримання термінової грошової допомоги.

Примітка: домогосподарства можуть звертатися за допомогою до інших гуманітарних організацій після закінчення тримісячного періоду надання допомоги без необхідності очікування, за умови дотримання критеріїв відбору кожної організації.

Крок 2: зареєструйтеся на отримання багатоцільової грошової допомоги

Фізична реєстрація

Повідомляємо, що реєстрація на отримання грошової допомоги через колл-центр тимчасово призупинена. Це пов’язано з розширенням можливостей нашої команди щодо проведення виїзної фізичної реєстрації в цільових громадах.

Команда Естонської ради у справах біженців визначає локації для проведення фізичної реєстрації, що мають високі гуманітарні потреби, у координації з ООН та іншими гуманітарними партнерами. Інформацію про місця реєстрації буде доведено до відома постраждалого населення через органи місцевої влади на рівні населених пунктів.

Онлайн реєстрація

Якщо ви зараз перебуваєте в зоні дії програми і маєте особливі обставини (зокрема, раптові та несподівані події, пов’язані з військовими діями, та/або інші підстави, що дають право на отримання термінової допомоги), ви можете подати онлайн-запит тут:

Реєстрація буде відкрита щопонеділка і протягом часу, що відповідає нашим операційним можливостям та для попередньо відібраних цільових громад з високими гуманітарними потребами, у координації з ООН та іншими гуманітарними партнерами.

Ми повідомимо вас про результати розгляду вашого запиту на електронну адресу, вказану в запиті. Будь ласка, уважно прочитайте умови, перш ніж подавати запит!

Крок 3: заповніть онлайн-форму

Якщо Ваше звернення було попередньо схвалено, Ви можете перейти до заповнення онлайн-форми. Для того, щоб розпочати заповнювати онлайн-форму, Вам потрібно ввести свій мобільний телефон. Якщо Ваш мобільний телефон затверджено, Ви можете заповнювати онлайн-форму тут:

Крок 4: очікуйте, коли Ваша заявка буде опрацьована

Після заповнення онлайн-форми, наші фахівці переглянуть інформацію, яку Ви надали та за необхідності поінформують про необхідність надання додаткової інформації на електронну пошту, зазначену в онлайн-формі. Після фінального підтвердження платіж буде здійснено на Ваш банківський рахунок. Для цього Вам потрібно ввести Ваш номер телефону та ідентифікаційний податковий номер:

Всі деталі та реєстрація за посиланням: https://register.pagulasabi.ee/…/programa

Нагадамо, з 1 березня в Україні був змінений загальний принцип продовження виплат для внутрішньо переміщених осіб — відтепер для розрахунку братиметься сукупний дохід всіх членів родини переселенців.

Довідка Finance.ua:

Згідно з минулорічними змінами допомога на проживання ВПО стала строковою виплатою, яка обмежується шестимісячним періодом.

Водночас зміни до Порядку надання допомоги на проживання ВПО (далі - Порядок), які набрали чинності з 1 березня, визначили категорії осіб, які можуть претендувати на продовження виплат ще на один шестимісячний період. До таких ВПО належать і українці поважного віку.

Міністерство соціальної політики пропонує розширити перелік категорій ВПО, які можуть отримувати допомогу на проживання, а також подовжити терміни прийняття відповідних заяв.

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