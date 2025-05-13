Після переговорів США та КНР ринкова капіталізація техногігантів зросла на понад $800 млрд — Finance.ua

Після переговорів США та КНР ринкова капіталізація техногігантів зросла на понад $800 млрд Сьогодні 20:18 — Фондовий ринок

Після переговорів США та КНР ринкова капіталізація техногігантів зросла на понад $800 млрд

Акції найбільших технологічних компаній зросли у понеділок після того, як США та Китай домовилися призупинити дію більшості мит на товари один одного, а сукупна ринкова вартість мегакапіталізованих технологічних компаній збільшилася на 837,5 млрд доларів.

Про це повідомляє CNBC.

Акції технологічних компаній, таких як виробники напівпровідників та смартфонів, сильно постраждали, оскільки торгова напруженість між двома найбільшими економіками світу загрожує порушити ланцюжки поставок та завдати шкоди деяким найбільшим підприємствам США. Проте інвестори зітхнули з полегшенням після того, як переговори між Вашингтоном і Пекіном призвели до тимчасового призупинення взаємних мит.

Акції американської компаніі Nvidia, яка, стикається з рядом обмежень на постачання чипів в КНР, зросли приблизно на 5%.

Акції TSMC, найбільшого у світі виробника мікросхем, що котируються на біржі в США, підскочили приблизно на 6%.

Акції ASML, постачальника найважливішого обладнання, необхідного для виробництва найсучасніших чипів, виросли на 6%.

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Минулого місяця напівпровідники і деякі електронні товари були звільнені від мит ​​у США, проте в адміністрації Дональда Трампа дали зрозуміти, що ця відстрочка носить тимчасовий характер і що ці продукти, як і раніше, можуть підпадати під дію спеціальних мит.

Інвестори стурбовані впливом мит на акції великих технологічних компаній, особливо тих, які пов’язані з виробництвом своєї продукції в КНР, наприклад таких, як Apple та Amazon.

Apple, яка, як і раніше, виробляє 90% своїх iPhone у Китаї, заявила у своєму звіті про доходи цього місяця, що через взаємні мита очікує збільшення додаткових витрат до $900 млн у поточному кварталі. Однак після переговорів у Женеві і пом’якшення торговельної напруженості між США и КНР, акції Apple зросли приблизно на 6%.

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Акції Amazon підскочив на 8%. Багато продавців на Amazon покладаються на китайські товари.

Акції китайських технологічних компаній, що котируються на біржі США, також зросли. Китайські гіганти електронної комерції Alibaba та JD були вищими, ніж очікувалося раніше.

«Оскільки США і Китай явно рухаються по прискореному шляху до ширшої угоди, ми вважаємо, що в 2025 році нові максимуми для ринку і акцій технологічних компаній будуть стояти на порядку денному, оскільки інвестори, швидше за все, зосередяться на наступних кроках у цих торгових переговорах, які відбудуться в найближчі місяці», — зазначили аналітики технологічних досліджень Wedbush Securities.

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